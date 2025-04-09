48歲男偶像自我介紹訴說威水史　曾志偉忍不住出聲：我剛剛都睏了

娛樂圈出現過不少曇花一現的明星，而現年48歲的許紹洋就是其中一位，當年憑着偶像劇《薰衣草》、《海豚灣戀人》走紅，令他有「偶像劇王子」的稱號。近年演藝事業沒有甚麼起色的他就參加了內地綜藝節目《無限超越班3》，沒想到在自我介紹時不停訴說自己當年的豐功偉績，令多位導師聽後亦顯得不耐煩，最終被爾冬陞打斷：「你的歷史不要再說了。」引起不少網民討論。

許紹洋自我介紹時不停訴說自己當年的豐功偉績。（微博圖片）

許紹洋當年偶像劇《薰衣草》、《海豚灣戀人》走紅。（微博圖片）

在節目中許紹洋作自我介紹時，就訴說自己當年拍的偶像劇有多麼的受歡迎，推出的歌曲能達到500-800萬銷售量等好成績，還顯得特別有自信地表示：「那個時候很多媒體就給了我一個標誌，偶像劇王子的代表人物，也代表那個時候我是初代的偶像劇王子，我是偶像劇收視率男一號的保證。」

當他還繼續訴說自己豐功偉績時，爾冬陞已經顯得不耐煩終出聲：「我真的想打斷你，你的人生跟我們跟觀眾都無關的。」還表示他過去的歷史，導師們手上已經有質料：「你的歷史不要再說了，請你說你想得到些甚麼東西，讓導師知道我們會想辦法來協助你。」而在旁的吳鎮宇亦忍不住表示：「你一來就凡爾賽到說你很多豐功偉績，但是你為甚麼還來是重點。」

爾冬陞聽後都顯得不耐煩。（微博圖片）

吳鎮宇都顯得不耐煩。（微博圖片）

另外，許紹洋除了訴說自己豐功偉績之外，還不時向導師們拍馬屁，爾冬陞聽後更為生氣：「你喜歡我沒有用，你喜歡我不代表我會用。」而導師之一的曾志偉亦忍不住出聲：「不要講這麼多歷史，講得我剛剛都困了，然後又講喜歡爾冬陞喜歡我，沒用的，這種話會傷害到你的。」

曾志偉叫許紹洋不要講這麼多歷史。（微博圖片）