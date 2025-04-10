「神獸天使」陀第三胎挺巨肚約朱晨麗　嫁餐廳老闆後做富貴少奶

無綫節目《五覺大戰》中的「神獸天使」蔡慧欣（Gemma）淡出多年，育有一仔一女的她專心做幸福少奶，經常周遊列國，去年更宣布陀第三胎。不知不覺，她肚裡的BB已經九個多月，好快生得，日前她就貼出自己挺巨肚的照片，配上：「37 weeks❤️」

蔡慧欣去年11月宣布懷第三胎的喜訊。（IG@gemmachoi90）

不知不覺，她肚裡的BB已經九個多月，日前她就貼出自己挺巨肚的照片，配上：「37 weeks❤️」

雖然臨盤在即，不過她仍不望與圈中人見面，本身是2011年港姐的她，日前相約同屆的朱晨麗，以及另一位神獸「唔持狗」胡中慧（Sandy）去食飯，見她們把酒碰杯，合照時朱晨麗與胡中慧更摸著她的巨肚，蔡慧欣貼相時就寫住「So Much Love」及「Thank you girls」。

蔡慧欣與朱晨麗等約食飯。（IG@gemmachoi90）

朱晨麗與胡中慧一齊摸蔡慧欣的巨肚。（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣與同屆港姐之前都有約見面。（IG@gemmachoi90）

亦有出席慧妍雅集活動。（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣在2011年參選港姐時因身材出眾而備受關注，落選後加入TVB，因在節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅，她在節目中穿上低胸護士裙坐在錢嘉樂的跑車內飄移做任務，期間盪來盪去上下失守，成為幕前代表作，連主持人之一的金剛都為之傾倒，因而傳出緋聞。

Gemma著護士服在車內被拋來拋去，成為其幕前代表作。（電視截圖）

Gemma（左二）曾與金剛傳緋聞。（視覺中國）

不過她在2014年便淡出娛樂圈，2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles。蔡慧欣老公經營日本餐廳，現時在香港有5間分店，去年宣布進駐大埔開新店，蔡慧欣都有請林芊妤等圈中好友撐場。蔡慧欣婚後一直過著幸福美滿的生活，不時一家人去旅行，又有不少Hermès手袋，她亦不時分享親子日常，可見豪宅空間十分大，更設有戶外花園，可以讓小朋友玩水！

蔡慧欣一家四口生活美滿，很快更會變成一家五口！（IG@gemmachoi90）

開連鎖餐廳的老公，錫到蔡慧欣燶。（IG@gemmachoi90）

一家四口不時周遊列國。（IG@gemmachoi90）

蔡慧欣生完BB仍然keep到好身材。（IG@gemmachoi90）