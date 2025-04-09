Coldplay演唱會｜Marf擊敗30多位女歌手　一原因獲親自欽點做嘉賓

一連四場的《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會，昨晚（8日）假啟德體育園舉行，而女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）就擔任暖場嘉賓，表現不但獲Coldpay主音大讚「Amazing」，網上亦一片好評。

COLLAR成員Marf（邱彥筒）為Coldplay香港站演唱會擔任暖場嘉賓！

但其實起初大會公布由Marf擔任暖場嘉賓時，有聲音曾批評Marf未夠班，或覺得「點解會係佢？」、「點解唔搵其他歌手？」等等，幸好Marf並沒有被負評擊倒，以精彩跳唱炸爆舞台，就連海外的Coldplay迷都有讚她，她的社交平台followers一夜間亦暴增。

一開始公布暖場名單時，網上有不少爭議，但Marf最終憑著勁歌熱舞成功炒熱氣氛，表現獲觀眾激讚！

根據傳媒報道，今次由Marf表演其實是Coldplay親自點名！據悉，Coldplay過往到海外巡演時，都有邀請當地具潛力的年輕女歌手作開場表演，而今次香港站亦不例外。主辦方Live Nation早前向Coldplay提供了一份精選名單，當中包括Marf、COLLAR其他成員、陳蕾、陳凱詠（Jace）、梁嘉茵（Serrini）等30多位女歌手，而Coldplay最終看過每位歌手的演出片段後，親自點名揀選Marf。

Marf更與Coldplay主音Chris Martin及歌手Elyanna合唱《We Pray》，表現毫不怯場。

Marf前年曾在澳洲小天王Ruel的香港演唱會擔任嘉賓，與對方合唱英文歌《Someone Else’s Problem》，表現搶眼。有指大會今次將該片段提供給Coldplay參考，結果成功打動對方，認為Marf唱英文歌表現自然，聲線亦具個性，最終親自拍板邀請她成為香港站演出嘉賓，為演唱會揭開序幕。

Marf前年曾在澳洲小天王Ruel的香港演唱會擔任嘉賓，與對方合唱。