疑回應曾志偉指冇藝員可做到老？　前TVB小生打造過氣藝人擺攤街

前TVB小生蔡淇俊自2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但最終相繼結業，更自爆慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。但蔡淇俊屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨並成立新公司，進駐逾4,000呎的辦公室。事業愈搞愈大，蔡淇俊早前更邀得有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊加入團隊，成為「擺攤大軍」的一員，後者更揚言要做「雞腳皇后」，消息一出即引來外界關注。上回，蔡淇俊就拍片大爆近期有不少舊同事聯絡他，希望跟他一起「搵食」。近日他又再更新，揚言打造「過氣藝人再就業」一條街，展現雄心壯志。

蔡淇俊當年曾備受無綫力捧！（VCG）

蔡淇俊近年轉戰內地，諗頭頭多多。（小紅書圖片）

蔡淇俊曾自爆做生意慘蝕幾百萬，但他屢敗屢戰。（影片截圖）

為養家趁太太瞓後去酒吧賺外快。（小紅書截圖）

無綫高層曾志偉日前一句「其實冇一個藝人可以做到老。」引起網民熱議。碰巧，蔡淇俊近日在社交平台雄心壯志表示要打造一條「過氣藝人擺攤街」，不禁令網民聯想疑似用行動反擊舊主。他在貼文寫道：「我一直有一個夢想、想做一個有出息的人、盡自己所能幫助別人 #過氣藝人再就業」。

無綫高層曾志偉日前一句「其實冇一個藝人可以做到老。」引起網民熱議。（資料圖片/葉志明 攝）

蔡淇俊近日宣布要打造「過氣藝人一條街」。（小紅書截圖）

蔡淇俊稱自己以前在公司只是一個小透明人。（小紅書截圖）

片段開端，蔡淇俊和陳思齊興奮站在二人在佛山創意產業園的巨型廣告版下面，陳思齊笑言：「我認識你這麼多年，你最威都是呢舖了，真的拋頭露面啊。」蔡淇俊續言：「我以前在公司只是一個小透明人，我們現在鹹魚翻生！稍後我還有更加大的志向，我要打造一條過氣藝人的擺攤街。」陳思齊覺得跟蔡淇俊到內地賣雞腳擺攤之後，真的學習到很多、很開心，終於可以做回自己最喜歡的吃貨，邊吃邊學習。蔡淇俊笑指將來還有很多東西要學，「來我工廠學拆骨、學煮雞腳。」

蔡淇俊雄心壯志。（小紅書截圖）

陳思齊多謝蔡淇俊邀請她加入團隊。（小紅書截圖）

陳思齊表示相信蔡淇俊為人，所以加入。（小紅書截圖）

而蔡淇俊也表示要很感謝陳思齊，因為他「過氣藝人再就業」這個夢想，跟很多藝人都傾談過，「好多都不理我，不認同，但我一問妳，妳就第一時間來撐我！」陳思齊直言是因為信得過對方本人，所以不用多謝她。蔡淇俊不禁幽自己一默：「當然！我們這叫做物以類聚。」陳思齊希望大家能快點聚起來，讓整條街都是他們這類過氣藝人。蔡淇俊再以過來人身分肯定說：「行得通架！」

兩人鼓勵藝人朋友加入。（小紅書截圖）

蔡淇俊再以過來人身分肯定說：「行得通架！」。（小紅書截圖）

蔡淇俊親自回覆網民。（小紅書截圖）

網民紛紛留言打氣：「加油」、「優秀，面對問題本身，不火也難」、「挺好的呀 正經通路 能賺錢又有曝光度 加油」、「你们真的很勇敢，是大家的榜樣」、「思想正確，曾生都話其實冇一個藝人可以做到老。」；也有網民則提議邀請陶大宇擺攤賣唱。令人哭笑不得。不過也有網民覺得不需要突顯「過氣藝人」來做賣點，蔡淇俊親自回覆：「大家都會奇怪點解我一定要講自己系過氣藝人，其實我係直面自己內心，將自己打破重組才能獲得新生，人一定要有自知之明，認清自己，才能在自己能力範圍之內做更多的事，少發白日夢。」