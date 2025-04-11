港姐冠軍將豪宅變動物園　公開養愛犬開支：知唔知幾多個零呀？

現年37歲的港姐冠軍陳庭欣（Toby）自從與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活越來越富貴，由九龍灣啟晴邨升呢住3千呎九肚山洋房，更養鸚鵡同狗狗。日前，她就公開養愛犬Winter的開支，非常誇張！

貴到連10億女友都朋扁晒嘴！（截圖）

加油主人！（截圖）

要減肥！（截圖）

陳庭欣公開自己與Winter的對話，更留言：「我堅信 🐶Winter 係完全明白我乜，同埋有感到內疚，特別係佢睇到張信用卡收據🧾嘅時候。」影片中，陳庭欣向Winter解釋診斷報告，當中包括要食類固醇、每星期要沖兩次涼、耳仔發炎又要滴藥水和過肥等等，更向Winter展示信用卡收據：「知唔知幾多個零呀？識唔識睇呀？吓，你望吓！」雖然收據比較模糊，但看陳庭欣如此激動，相信至少5位數！

好有愛心！（IG/@toby_yanyan）

據知，陳庭欣收養咗4隻鸚鵡，屋企共有6雀兩狗，她強調彩豐行老闆男友楊振源（Benny）都鍾意狗仔，不介意屋企變身「動物園」。陳庭欣多年來除呼籲領養流浪貓狗外，她又曾到訪緊急救援棄兔的非牟利機構兔廬(Tolobunny)及兩棲及爬蟲協會 (HKHerp)，她稱除咗狗仔、貓仔外，兔仔、烏龜、蛇、甚至蜥蜴棄養率都好高，好需要愛心人士領養。

TOBY非常有愛心！（IG/@toby_yanyan）

公屋出身的港姐陳庭欣（Toby）目前以月租達 10 萬元租住的沙田九肚山洋房。（IG/@toby_yanyan）