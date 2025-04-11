奪命提示｜劉佩玥小貓變野狼咆哮　雙腿夾實陳山聰床戰被撞破

TVB劇集《奪命提示》正在熱播，昨日（10日）一集講到劉佩玥與陳山聰終於和好如初。陳山聰為救劉佩玥與區明妙被滅火筒撃中頭部，引致昏迷不醒，而在他昏迷時張國強告知當年黃栢文殉職真相，才知道一直錯怪陳山聰。陳山聰醒後，劉佩玥逃避面對陳山聰，而她私下修理古董手錶被陳山聰知道後，確立二人感情，終於成為情侶。

劉佩玥與陳山聰終於和好如初。(節目截圖)

陳山聰為救劉佩玥與區明妙被滅火筒撃中頭部，引致昏迷不醒。(節目截圖)

陳山聰為救劉佩玥與區明妙被滅火筒撃中頭部，引致昏迷不醒。(節目截圖)

陳山聰送劉佩玥回家，獲邀請入屋內「飲咖啡」，劉佩玥一入屋就瞬間由小貓變成野狼，衝過去就抱著陳山聰親吻。二人各不相讓，展開成激吻，劉佩玥用雙腿夾實陳山聰的腰，再抱她到枱上，可能因為太激烈，所以令劉佩玥的頭撞到燈罩。劉佩玥突然推開陳山聰再咆哮一聲：「嘩！」

陳山聰送劉佩玥回家，獲邀請入屋內「飲咖啡」。(節目截圖)

劉佩玥一入屋就瞬間由小貓變成野狼，衝過去就抱著陳山聰親吻。(節目截圖)

劉佩玥用雙腿夾實陳山聰的腰，再抱她到枱上。(節目截圖)

劉佩玥用雙腿夾實陳山聰的腰，再抱她到枱上。(節目截圖)

但是樊亦敏、區明妙、吳家樂及呂珊一同回到劉佩玥家，推開門就發現劉佩玥及陳山聰的衣物散落一地，站到門口時竟然聽到劉佩玥說：「唔好咁心急啦！」陳山聰則說：「我等咗3年又3年，唔急？」樊亦敏推開房門及開燈後見到二人繾綣在被子內，6人一同驚訝大叫，呂珊即說：「仔，你啱啱先好返，唔適宜做二人劇烈運動㗎！好容易扯爛個傷口㗎！」吳家樂則說：「其實我哋搵地方食宵夜㗎咋！唔阻你哋唔阻你哋！」便馬上替劉佩玥及陳山聰關門。樊亦敏再搞笑的問：「你哋都唔想食㗎可？」劉佩玥再咆哮：「走啊！」

樊亦敏、區明妙、吳家樂及呂珊一同回到劉佩玥家，推開門就發現劉佩玥及陳山聰的衣物散落一地。(節目截圖)

劉佩玥同陳山聰床戰被撞破。(節目截圖)

劉佩玥同陳山聰床戰被撞破。(節目截圖)

劉佩玥同陳山聰床戰被撞破。(節目截圖)

劉佩玥生氣問陳山聰：「點解咁多人㗎？」陳山聰笑指：「唔好理啦，仲有下半場！」就繼續二人未完的事。

劉佩玥生氣問陳山聰：「點解咁多人㗎？」(節目截圖)