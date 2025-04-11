前TVB綠葉王遭女兒爆為ADHD患者　家人以為鬼上身迫飲香爐灰水

70歲的前TVB綠葉王李國麟自2023年離巢後，近年全力北上發展。李國麟在47歲才當爸爸算是「晚年得女」，因此對「前世情人」特別受錫，而他的掌上明珠李沅薐（Cherie）現在已22歲，在英國修讀戲劇，於今年畢業。李沅薐有意入娛樂圈，早前更被發現曾到ViuTV試鏡，更不時更新小紅書與網民互動，最近她更大爆自己和爸爸李國麟均是ADHD即「專注力失調及過度活躍症」患者。

李國麟已離巢TVB。（資料圖片）

李國麟女兒李沅薐有意入行。（影片截圖）

父女感情好好！（小紅書照片）

李沅薐坦言兩父女都患有ADHD，爸爸的症狀甚至比她更嚴重：「我和我爸其實都有ADHD，然而他小的時候自己和家人並不知道，我奶覺得他話癆，整天說些奇怪東西，天天嗑傷這嗑傷那，還以為有髒東西上他身了，燒了幾次香爐灰水迫他喝[笑哭R] 那個年代的人不知道什麼是ADHD，只覺得我爸爸是個壞小孩，他不受大人們的喜歡，常常被打被罵，被其他小孩排擠和欺負。後來我出生，上小學了，老師發現我上課的時候經常發白日夢懷疑我有ADHD，讓我爸媽領我去看醫生，好傢伙，醫生一問，九成的症狀他自己都對上了，還比我更嚴重。」

永遠支持女兒。（小紅書照片）

女兒奴！（小紅書照片）

如珠如寶！（小紅書照片）

她又指是ADHD成就了爸爸每個的經典角色，又透露自己因為專注力的問題導致成績不太好：「但不得不說，ADHD幻想力真的可以。他藉著這個所謂的「病」創造了一個又一個經典的角色，而且ADHD對自己喜歡的事情格外專注的這個特點，亦令他演戲時特別投入和認真。我小時候因為專注力的問題導致成績不太好，但他從來沒有責怪過我。[擁抱R] 他跟我說人並沒有真正的缺點和優點，找到自己適合和喜歡的領域，「缺點」也能成為你的優點。當你覺得自己缺點很多的時候，或許只是上天想讓你發覺你並不適合這裡，你不要解讀成是自己的不好。找到對的地方，你也一定能發光發亮。希望有或沒有ADHD的你讀完這篇文章都能夠擁有美好的一天！」

李國麟女兒李沅薐被讚長相甜美。（微博圖片）

李國麟與女兒李沅薐到威尼斯旅行。（微博圖片）

李國麟近年更入鄉隨俗，不時拍片維持人氣，又直播帶貨吸金，而為了吸引眼球，李國麟早已放下明星架子，而他拍的片亦絕無底線，生飲溫泉水、食「牛屎」火鍋、「狗屎糖」，行徑非常人能及。他早年更送女兒去英國留學，自己一家又住豪宅，身家又水漲船高。