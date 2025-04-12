無憂渡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《無憂渡》陸劇，改編自小說《半夏》。有趙娜作為編劇，林玉芬、梁勝權為執導，由任嘉倫、宋祖兒領銜主演的一套以古裝奇幻為題材的電視劇。劇迷等待多時，未播出已經聲名大噪，而且陣容強大，有陸劇男神任嘉倫突破演出雙面妖師，還有執導過《花千骨》、《三生三世十里桃花》等大熱劇的林玉芬導演，實在令人期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧无忧渡@Weibo

《無憂渡》電視劇情大綱

劇情分為《碧玉梨》《團圓客棧》《赤練》《春曉》《洗骨池》和《無憂渡》六個獨立又互相關聯的奇幻故事，每個單元都是一個完整的謎案，擁有不同的懸念和反轉劇情，同時連繫宣夜和半夏這條主線。

背景神秘的獵魔人宣夜（任嘉倫 飾），原本是一個瀟灑、充滿自信的少年，但因為親人的變故，要他承擔起捉妖救人的重任，踏上驚險的旅程。聰穎可愛的女孩半夏（宋祖兒 飾），行事守規乖巧，想不到她那雙神秘的眼睛，能夠洞察陰陽之間的界限。自從半夏與宣夜相識以後，二人在人妖共存的世界一起經歷了各種奇案，共同調查碧玉梨回春、九命貓換命、廣平春曉圖及一日輪回等詭異事件，每宗案件都懸念叢生，讓情節充滿起伏。

宣夜輕輕一吻半夏的眼睛，使她看清了這個奇異世界，也令這段關係彼此牽引，感情日漸深厚，共同捍衛自己的家園。隨著調查逐漸深入，他們愈來愈親密，但宣夜心中隱藏著秘密，所以不斷推開半夏，宣夜意識到自己身為捉妖師，可能也是妖，二人一次又一次地互相遠離，最後發現半夏就是解開他身後秘密的鑰匙。

《無憂渡》播出時間｜最新追劇日曆

《無憂渡》電視劇幾時播?《無憂渡》一共有36集，由愛奇藝播放，會員每日下午六時更新2集。

《無憂渡》演員

任嘉倫 飾 久宣夜

白天是瀟灑的捉妖師，負責捉妖救人，夜晚化身為黑豹

电视剧无忧渡@Weibo

宋祖兒 飾 半夏

聰穎可愛，被誤解的世家千金；通靈少女，能洞察陰陽之間的界限

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徐百慧 飾 唐如雲

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宣言 飾 楚幽篁