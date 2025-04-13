《色戒》男星曾被嘲窮做家庭主夫　樂觀轉行揸的士：又一成就解鎖

阮德鏘為粵劇名伶之後，童星出身的他在2003年入讀TVB藝訓班，一年後就約滿離巢，北上發展，更演出過《色戒》、《梅艷芳》、《消失的子彈》等電影。2012年阮德鏘回港發展從事戲曲行業，2020年亦在YouTube頻道「囍趣台」主持《娛樂大叔》節目。2022年亦參演了ViuTV劇集《冥冥之中》，亦有參演近期播出的《三命》 。

阮德鏘演技真係唔錯。（資料圖片）

阮德鏘同太太林司敏婚後育有一女。（阮德鏘FB）

早年阮德鏘曾經登上《東張西望》，表示被前藝員杜港推銷保險，當中更疑涉及推銷時違規，月供$6,500險一無所有。幸而，最後阮德鏘一家獲保險公司退款。去年，有報道指阮德鏘和太太互換角色，轉型做「家庭主夫」，他主內太太主外，他透露自己用了一年時間才調整作息6點起床，因鼠媽（太太的暱稱）有多個節目在手，而自己亦開始進軍商品投資、代理、港車北上等工作，方便邊湊女邊工作。

阮德鏘近年開咪主持節目。（IG@yuen_johnson）

阮德鏘出演《三命》林貫勤（中年）。（劇照）

阮德鏘出演《三命》林貫勤（中年）。（劇照）

及後，他也表示：「對一個每天開工十八小時的工作狂一下子要轉為（迎送生涯）實在有點難接受，加上樽鹽（尊嚴）一向比較大樽，所以最初很多人以演岀量為計以為我撈唔掂，都有點氣憤。所以鼠媽特別買來T恤來鼓勵我老婆呢個（靚抽）著在我女兒身上，我當堂笑咗，為了女兒，我並不介意別人目光。」後來也有傳媒報道他轉型做「家庭主夫」一事，並引用其話指為愛女不介意被人笑窮。阮德鏘除了轉發報道外，還手持親筆書寫的5字回應：「窮得只有愛」。其中，「窮」字更被特意放大，十分有幽默感。

阮德鏘手持親筆書寫的5字回應：「窮得只有愛」。其中，「窮」字更被特意放大，十分有幽默感。（IG@yuen_johnson）

真係勁似。（IG@yuen_johnson）

日前（12/04）阮德鏘在社交平台分享一張證件，原來他取得了的士司機牌照，正式成為一名「的士佬」。他亦在帖文中寫道：「多謝好朋友龍少，知道我考獲的士牌，比（畀）佢架的士比一更我揸，從此又一成就解鎖，有需要嘅朋友可以關照下我。感謝。」但細心一看，其實帖文中的照片只是一個道具！真的是幾可亂真。

唔細心都唔發覺，爭啲以為阮德鏘轉行揸的士。（IG@yuen_johnson）