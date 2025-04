Coldplay於香港舉辦演唱會,4日共有20多萬人入場睇騷,現場氣氛熱烈非凡,也有不少圈中人入場。其中,最令人意外的是53歲,曾被傳媒封為「愛美神」的黎姿(Gigi)竟也是粉絲!



她在社交媒體分享了演唱會的照片,並以歌詞《Believe in Love》寫道:「Believe in love, if you want love, be love (相信愛,成為愛,如果你想得到愛)」。網友驚喜黎姿也是歌迷之一,與年輕樂迷一同沉浸於音樂的狂熱氛圍,毫無違和感。

Coldplay於香港舉辦演唱會,4日共有20多萬人入場睇騷。

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會,4月11日第三場全場滿座。(資料圖片)

當晚,黎姿身著簡約的白T恤搭配牛仔褲,造型清新而充滿活力,在燈光映照下,肌膚白皙光滑而且宛若少女,完全看不出已年過半百。網友紛紛讚歎她保養得宜,凍齡有術。此次Coldplay演唱會不僅讓樂迷大飽耳福,更讓人見識到黎姿的凍齡魅力與青春活力。53歲依然散發少女氣息,與年輕人共同追星,她完美詮釋了「年齡僅是數字」的哲理。

黎姿保養得好好。(IG@gigilai_official)

估唔到黎姿都係fans。(IG@gigilai_official)

