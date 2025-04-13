姚焯菲短訊賀炎明熹生日 鍾柔美唔擔心拍劇被性感：唔舒服會即講

姚焯菲、鍾柔美、吳若希今午出席活動，Chantel騷琴技、Yumi則展現saxophone實力，兩位小花更首次現場合唱《女神》。Chantel訪問時表示雖然會緊張，但因為有練習過，所以唔怕「炒車」，問到平時會唔會有重溫自己演出片段的習慣，兩位小花都表示會藉重溫片段檢討自己的演出。

Chantel同Yumi首次現場唱《女神》。（陳順禎攝）

Chantel與Yumi近年開始拍劇，問到會否擔心被安排在劇中有性感演出，像郭柏妍在《奪命提示》的女僕裝，Yumi表示每次拍劇前都會有人講解角色。「有啲咩考量或覺得唔舒服可以即刻講，我哋會提出，佢哋都好願意聽同盡量遷就。」Chantel 直接表示未準備好要性感打扮，問到底線如何，她說：「我諗要係咁畀啲例子我先得，（要問埋父母？）都應該會同佢哋講聲。」

Chentel 6月要參演舞台劇，她透露仍未開始圍讀。（陳順禎攝）

談到早前好姊妹炎明熹20歲生日，兩人表示有向對方送上生日祝福，Gigi亦有說多謝，Yumi笑言眨眼已20歲，問到有否見面，她表示忙於工作和讀書，沒有相約見面，「好難夾，順其自然。」談到Gigi看完Coldplay演唱會後眼濕濕，Chantel表示不覺得她不開心，Yumi接著說：「我覺得佢試緊唔同嘅嘢，最緊要投入佢做嘅嘢，我都為佢開心。」

Yumi展現吹Saxophone 實力。（陳順禎攝）