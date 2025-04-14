愛回家女星真實年齡令人難以置信　網民激讚：似常盤貴子

「歲月是一把殺豬刀，刀刀催人老」。很多年輕女星在盛花正開的年紀時，風靡萬千少男，但一個不留神步入中年時，卻被迫面臨歲月不饒人的情況。不知道大家有沒有睇過《愛·回家之開心速遞》？當中接龍集團的Ma姐（何芷姍飾）可說是經常出現的角色之一，高䠷身材一雙長腿，成熟而不失女人味的外形，其實有不少觀眾粉絲。



何芷姍（原名何綺雲），現為無綫電視（TVB）基本合約藝員。她於1997年入行，最初以模特兒身份活躍，簽約種星堂，與周勵淇及Maggie Q共事，曾拍攝多個中港廣告及參與時裝騷。（資料圖片）

何芷姍（原名何綺雲），現為無綫電視（TVB）基本合約藝員。她於1997年入行，最初以模特兒身份活躍，簽約種星堂，與周勵淇及Maggie Q共事，曾拍攝多個中港廣告及參與時裝騷。2003年，她加入TVB第17期藝員訓練班，正式踏足演藝圈，憑藉精湛演技逐漸為觀眾熟知。

何芷姍（原名何綺雲）在《愛·回家之開心速遞》當中飾演接龍集團的Ma姐。（截圖）

何綺雲經常飾演秘書，她在《愛‧回家》飾演Maggie，形象入屋。（截圖）

初入行的何芷姍（原名何綺雲）。（網上圖片）

何芷姍參演過多部熱門劇集，其中最受討論的包括《愛·回家之開心速遞》、《最美麗的第七天》、《天幕下的戀人》、《有營煮婦》及《與敵同行》等。這些劇集展現了她多變的角色塑造能力，無論是溫婉配角還是職場女性，都令人印象深刻。矚目配角｜何綺雲獨特愛情觀 拍拖28年未婚：係一齊住嘅屋企人

Ma姐（何芷姍飾）真係唔識老。（資料圖片）

令人驚訝的是，何芷姍年過半百卻依然容貌青春，肌膚緊緻、氣質優雅，與20多年前的模特兒時期相比，幾乎看不出歲月痕跡。她的凍齡外貌常被網友熱議，許多人難以置信她已51歲，紛紛讚嘆她的保養之道與活力氣場。她在《愛·回家之開心速遞》中長期演出，更被觀眾稱為「秘書女王」。

多年來，何芷姍（原名何綺雲）外表冇乜變化。（網上圖片）

早前有網民在網上討論區開po討論及分享一則訪問，不少人都不知道，原來她今年已經有51歲，更直言：「個feel同個樣仲有啲似常盤貴子，點解紅唔起」。在訪問中，她分享一個美顏秘方：「我日日都會食一個連皮嘅檸檬搾汁，可以加一啲連皮嘅提子會甜啲。啲人話我點解食極都唔肥，其實我嘅消化系統好好。」她也表示，其實自己花了很多功夫在美顏保養上。矚目配角｜「御用秘書」何綺雲嘆唔識喺TVB生存：做世界女係正常