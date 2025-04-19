譚嘉儀專訪｜曾一年零收入敲門搲撈搲贊助　親解突然性感富貴之謎

現年36歲的譚嘉儀早前在社交平台喊著宣布離巢無綫（TVB），縱使不捨，但她覺得是時候要出去見識一下世界。譚嘉儀自細喜歡音樂，5歲已自己作曲填詞。22歲那年，機緣巧合下讓她參加了《超級巨聲3》，最後奪得季軍入行，然而星途並非一帆風順，沒唱片公司接洽、經歷兩年「無嘢撈」、一年「零收入」，她又試過攞住Demo走遍各大唱片公司「叩門」自薦，卻換來一句「唔係好適合做呢行」的否定，令她情緒崩潰，但這一個又一個的打擊依然滅不熄她內心團「音樂火」，足足等了5年，譚嘉儀終擁有自己的派台歌，可惜人生如戲，當她開始獲得認同時，一直以她為傲的爸爸卻已不能親身見證，成為其心中的遺憾。譚嘉儀當日接受《香港01》專訪時，提起亡父依然不禁眼泛淚光。而她的音樂夢，一切都由她3歲時，爸爸買了一套卡拉OK回家開始講起......



場地：花圖

譚嘉儀參加《超級巨聲3》奪季軍入行，早前宣布離巢TVB，結束雙方14年賓主關係。（梁碧玲攝）

自細喜歡音樂 5歲作曲填詞

譚嘉儀自細就很有音樂天份，爸爸可說是其音樂啟蒙老師，在她3歲時買了一套卡拉OK回家，譚嘉儀隨即成為「咪霸」，與大一歲的哥哥經常在家開騷，她頭兩隻學的歌就是陳慧嫻的《夜機》和劉小慧的《隔世感覺》，成為她當時的飲歌。

自此譚嘉儀喜歡上音樂，5歲的她已自己作曲填詞，她會把想到的歌詞寫在筆記簿，然後把旋律牢牢記在腦海裡，至今仍記得，「我記得那首歌叫《一錯再錯》，很娘，我現在看回那些歌詞是不合sense的。」

譚嘉儀自細已喜歡音樂，但沒想到日後竟成為事業。（梁碧玲攝）

譚嘉儀與大一歲的哥哥，小時候經常在家開騷。（受訪者提供）

此外，譚嘉儀也累積不少實戰經驗，小學時走去參加大廈業主聯歡晚宴，膽粗粗點唱鄭秀文的歌曲來唱，一點都不怯場，更發現原來自己很喜歡表演。去到中學，譚嘉儀成為校內歌唱比賽常客，每年都參加，但獨唱從未攞過冠軍，最深刻是第一次參賽的時候，整個中一得她參加挑戰高年班同學，最後贏得亞軍，「我那時候是沒想過將來要入行，也沒想過音樂會成為自己的事業。」

譚嘉儀指媽咪當年因不夠錢，所以只給了家姐去學琴，而她則在旁邊看著偷師自學，所以有時有的人會發現她彈鋼琴的手勢是不對的。（梁碧玲攝）

赴新西蘭讀音樂

中學畢業後，譚嘉儀曾放下了音樂，當時她很想體驗到外國讀書，但屋企負擔不起傳統文憑課程的高昂學費，所以她就選擇了新西蘭一個價錢較平的酒店管理來讀，雖然價錢平一半，但也要預繳10幾萬，幸得父母支持，不過實習時的環境氣氛與預期存在落差，令她讀了一年多便放棄，「他們很喜歡講是非，我覺得在是非堆很辛苦，所以不喜歡。」

譚嘉儀指當時課程半年讀書，半年實習，可以賺錢幫補學費和生活費，實習時包括要做侍應送餐、清潔等。（受訪者提供）

譚嘉儀沒有馬上返港，而是繼續在新西蘭求學，但因外國人入讀當地的大學，學費比本地人貴很多，於是她申請當地居留權，取得居留權後便按自己興趣而行，在當地大學修讀音樂。譚嘉儀稱留學生活不算辛苦，之前實習儲下些錢，加上申請了政府資助，在起居飲食幫助不少，但這資助費畢業後要還的，所以期間她都有邊上學邊到百貨公司做兼職賺錢，試過賣化妝品、又試過賣童裝衫，而日常盡量「慳得就慳」，例如到超市買齊一個星期的菜，自行煮食帶飯返學。

譚嘉儀坦言父母曾擔心她讀音樂「搵唔到食」，覺得還是讀如工商管理，Marketing這些科目比較實際，但譚嘉儀跟自己說不能錯過第二次機會，最後成功說服父母。（梁碧玲攝）

一個女仔到外地留學，可以說是危機四伏，原來譚嘉儀在新西蘭也遇過「恐怖男屋主」，她說當時與一位外籍女同學，同租一間屋，該屋主經常騷擾外籍女同學，令同一屋簷下的譚嘉儀都感到心慌慌，不敢洗澡，擔心有人偷看，睡覺必定把門鎖實。後來外籍女同學抵受不住男屋主的滋擾報警，她才趁機一起搬出去。

參加《超級巨聲3》奪季軍入行

其後，譚嘉儀申請以交換生身份回流香港，機緣巧合下遇上《超級巨聲3》。但期間原來也有段小插曲，譚嘉儀說節目面試撞正她在新西蘭的考試時間，慶幸節目組有其他日期選，所以她考完試便馬上飛回來面試，「真的幸運，我回來後才知道我之後的其他航班都因當地火山爆發取消了，我剛好趕上最後一班機。」

首次參加大型公開比賽，譚嘉儀回想面試時「震過貓王」，後來成功躋身50強，有些人可即時入圍，但她要回家等消息，原本都打定輸數，因為正常一個星期會收到通知，但她兩個星期還未收到，「突然一天節目組打電話來，通知我進入18強，我是開心到握拳大嗌，激動到哭了出來，對方說我是第一個那麼大反應的人。」

譚嘉儀回想當日收到節目組電話，通知她進入了18強時，內心開心到握拳大嗌。（梁碧玲攝）

譚嘉儀參加《超級巨聲3》奪季軍入行。（影片截圖）

經歷兩年「無嘢撈」 一年「零收入」

最後，譚嘉儀在比賽中獲得季軍而加入娛樂圈，滿心期待會有唱歌工作的她，卻未即時獲得唱片公司合約和接洽，一開始只擔任主持及演員，她覺得試試也無妨，不過頭兩年卻經歷「無嘢撈」的日子，甚至試過維持一年零收入，要動用讀書時儲下的「私己錢」，幸好當時與家人同住也省不少。而為爭取工作機會，譚嘉儀還試過逐一敲監製房「𢱑撈」，就算是客串也可以。

入行初期雖然沒工作，但作為藝人不知機會何時會到，所以要保持最佳狀態，面對置裝費不菲，當時收入不多的譚嘉儀，親自去鋪頭「𢱑贊助」。（梁碧玲攝）

後來爭取得到「回報」，譚嘉儀遇上第一個主持的節目《激優一族》，但她自嘲當時「一嚿飯」，不僅害怕面對鏡頭，還完全不會問問題，「記得有次訪問嘉賓對自己紋身的看法，他說完後，我又問：『那你有沒有紋身啊？』，因為稿沒有寫其他，我只是記住自己要問的問題，但我慶幸有這些經歷去練習。」拍劇方面，當時仍是一張白紙的譚嘉儀，笑指最初對機位、燈光等拍攝技巧一竅不通，又試過遮到其他演員，所以難免會被「抦」，但演戲就是一邊拍，一邊從「教訓」中累積經驗。她很享受演《愛·回家》的「木偶妹」，因為關於音樂；至於《降魔的》中的「莉莉」則令她最難忘，可以扮公仔又有很多靚衫穿。

譚嘉儀很享受演《愛·回家》的「木偶妹」，因為關於音樂。（《愛·回家》截圖）

《降魔的》中的「莉莉」，是譚嘉儀最難忘的角色，因裡面有很多靚造型。（《降魔的》截圖）

走遍各大唱片公司「叩門」自薦

看似與歌手身份愈行愈遠，但譚嘉儀在這段等待的期間其實沒有停止過做音樂，與哥哥兄妹檔不停翻唱別人的歌放上網。除此之外，譚嘉儀為了歌手夢，還懶理藝人身份，試過拿著履歷和Demo親身走遍各大唱片公司「叩門」自薦，縱使只是放低在reception就走，但仍期望能獲得機會，可惜結果卻令她大受打擊：「那時收到其中一間公司回覆，是對我唱腔的一些評語，他們說我的唱腔很舊，又說其實妳不是很適合做這行，還有妳唱歌不是妳自己所想的那麼好，這些說話令我信心大受打擊，我跟我哥說，我不唱、我放棄了，跟著把自己困了在房間，哭了幾天沒出過房門，完全不想唱歌，懷疑自己是否應該要唱歌。」

未有個人單曲時，譚嘉儀不斷翻唱別人的歌放上網，保持對音樂團火。（YouTube截圖）

為圓歌手夢，譚嘉儀曾親身走遍各大唱片公司「叩門」自薦。（梁碧玲攝）

譚嘉儀多謝哥哥在她低潮時拉她回來，鼓勵她不要被別人的評價打擊到，堅持初心，然後兩兄妹繼續一齊寫歌，打造了《印記》，這首原本是送給姐姐結婚的歌曲，最後成為譚嘉儀推出的首支派台歌。她回想當時由創作到拍MV純碎只是想跟大家分享，後來不但得編劇朋友幫手構思MV故事，胡鴻鈞更義氣做MV男主角，最後公司看了覺得不錯，於是便送去派台，整件事她覺得是「神蹟」。

譚嘉儀指哥哥不但是她音樂路上的軍師，還是她的情緒和音樂輔導，兩兄妹一起拍片、一起寫歌。（受訪者提供）

奪「最佳演繹女歌星」遺憾爸爸看不到

等了足足5年後，譚嘉儀終於推出自己的第一首派台歌，譚嘉儀坦言當下真的有「終於捱出頭」的感覺，而且當年出道囊括三台新人獎，之後翻唱《陪著你走》網上點擊率至今達460多萬，又先後於2019年和2020年獲得「最受歡迎網絡歌星獎」和「最佳演繹女歌星」，成為她歌唱事業的高光時刻。譚嘉儀在贏得「最佳演繹女歌星」時更激動爆喊，感謝已離世的父親，非常催淚。

譚嘉儀在贏得「最佳演繹女歌星」時激動爆喊，感謝已離世的父親，場面感人。（資料圖片）

談起爸爸，譚嘉儀不禁眼泛淚光，她說攞獎是開心，但同時遺憾爸爸未能親身見證，「是很大遺憾，爸爸是超級錫我，他每次在電視見到我唱《今宵多珍重》或《Can You Hear》，他就會即刻Cap圖傳給我。我攞新人獎的時候，爸爸是在場的，所以當我攞到『最佳演繹女歌星』時，我望住觀眾席說：『如果爹哋今日喺度就好了。』」

譚嘉儀講起爸爸眼泛淚光。

譚嘉儀續言當時覺得自己有點對不起爸爸，爸爸辛苦了那麼多年養大她，但她卻給不到這個成績給對方看，那時連演唱會都還沒開，「所以我覺得有少少跟爸爸未有一個交代。而我攞新人獎那年，我沒有好好多謝他，當時他和媽媽就坐在觀眾席，他們給了我一個很好的家庭，讓我可以去追夢。故得獎那晚我唱《Can You Hear》時，希望爸爸可以聽到。當時爸爸走了一年左右，但我心情還沒平復。」

譚嘉儀與爸爸父女感情要好。（受訪者提供）

回想父女相處點滴，譚嘉儀指爸爸是會為女兒而感到驕傲的人，有時帶她去相熟餐廳吃飯會對別人說：「這是我女兒，她是明星來的。有次餐廳的大廚就說：『哦，你下次早點把魚拿過來。』其實是對方完全沒聽我爸爸在說什麼，但當刻見到爸爸很單純地，想所有朋友都覺得他很Proud of女兒。」譚嘉儀稱爸爸的情況來得很突然，有段時間是昏迷躺在病床上，最記得爸爸臨走前叫她唱《愛是不保留》給他聽，但我當時抓住他的手哭著，完全唱不到。」

一家人關係密切。（受訪者提供）

親揭離巢原因

有網民發現近年譚嘉儀工作率和曝光率不及之前，而她早前宣佈離巢時爆喊表示不捨，令人聯想到TVB的山頭文化，是否前星夢高層何哲圖的離去令她被忽略，意興闌珊選擇離開。譚嘉儀否認：「絕對沒有關係。其實我在公司已經14年，好想看看外面的世界，所以選擇跳去另一個階段，並非因為在公司有什麼問題出現。」

譚嘉儀曾是何哲圖愛將之一。（資料圖片）

問到其中一個因素會否是看到公司把資源都放在聲夢、和中年好聲音上，感覺看不到前景？譚嘉儀直言也無關，這個決定她經過一年的深思熟慮，起初公司找她傾簽約，雙方來回傾談多次，她都掙扎和考慮了很久，最後還是決定希望突破自己，希望在音樂上有更多不同的可能性，「在這14年都經歷不少高低起跌，也獲得很多經驗，我覺得是時候跳出舒適圈。而公司都很尊重我的決定。」

譚嘉儀坦承回復自由身後，在音樂發展上會有大一點的自由度。（梁碧玲攝）

譚嘉儀強調與無綫是「和平完結」，並非被迫走，喊的原因是不捨和感觸，最不捨得的是TVB的一班同事，和藝員朋友，「由『一嚿飯』塑造到現在的我，我覺得就像進了一間學校一樣，現在畢業會喊是很正常的事。」問到可覺得自己欠一點「星運」？譚嘉儀直言不會跟人比較，這會很辛苦。對於有網民替她不值，當年被菊梓喬壓著，離「最受歡迎女歌星」一步之遙，譚嘉儀則認為：「始終獎項這東西，別人替妳不值，好過覺得你不值，公司裡面有競爭是很正常，但我不會放大它。」

以獨立歌手發展 否認行性感

目前，譚嘉儀暫時以獨立歌手發展，面對現時音樂市場不景氣，她樂觀表示自己抱住一個冒險的心態去摸索不同可能性。問到是否不想再受合約管束，她笑指簽公司有簽公司的好，宣傳有同事幫手，但現階段她什麼都想嘗試，例如登台、商演，甚至發展社交平台，說不定能開通一條財路，賺取資金去製作音樂。

譚嘉儀不排除成立公司自資出歌。（梁碧玲攝）

譚嘉儀去年個唱親自製作心意卡，以真誠成功邀得偶像鄭秀文做嘉賓，她直言收到鄭秀文回覆應承一刻，開心到哭，而且綵排時，對方也經常留言鼓勵她加油。譚嘉儀笑指現時每次見到對方like自己社交平台的帖文，都會興奮到cap圖。（IG@kayeepo）

談到近排不時在社交平台上，上載性感照片及跳舞片段。譚嘉儀笑言要澄清並非特意去轉一個性感和跳舞形象，只是跟著潮流拍片玩玩而已，沒有想到會那麼大迴響。她也有留意網民的評論，知道有人說她跳舞不好看，看得很尷尬，譚嘉儀對此大方笑說：「我會檢討一下自己的舞技，其實我都有拍搞笑片，最終目的都是想大家留意我的音樂。」

譚嘉儀近年狂派三點式水著福利。（IG@kayeepo）

譚嘉儀否認轉行性感。（IG@kayeepo）

感情交白卷 曾遇渣男留陰影

此外，不少人都留意到譚嘉儀好像突然富貴，經常船P又遊埠，生活富泰；譚嘉儀澄清自己沒遊艇、沒跑車，有時她只是借朋友跑車拍片，大家就以為是她，她自言只是小康之家，所住的地方的確是有海景，但並非外界所講的豪宅。

笑指還以為她認識了一個有米男友，譚嘉儀苦笑說沒有，感情方面暫時還是交白卷。她直言入行後曾遇過渣男，對方是圈外人，這段經歷卻令她留下陰影，原因是被男方背叛。譚嘉儀憶述：「那個男生說到要跟我結婚，但最後被我發現他一腳踏幾船。（如何發現？）有一晚深夜有女生致電給他，他的樣子馬上很害怕，又解釋不到，後來還自己洩口風，說有幾個。」

譚嘉儀坦言過去有不少拍拖經歷，這些經歷幫助到她寫歌。（梁碧玲攝）

事件被揭發後，譚嘉儀指男方仍厚顏無恥，即刻假哭求她原諒，但她不能接受被背叛，所以不會心軟。譚嘉儀坦言因此對拍拖有陰影，之後遇到下一段感情時，都要深入了解過對方為人才開始，曾有段時間不敢拍拖，現在等待緣分，但不會因為不快經歷而Check男友行蹤，覺得雙方還是需要自己空間，這樣男生可能會自覺一點。譚嘉儀渴望遇到一個性格相合的男生，最重要錫她和錫屋企人。