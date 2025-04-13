李佳芯大馬新劇恨有呢位男神客串　被問魯振順批評TVB事件3字回應

李佳芯（Ali）離巢TVB後工作一個接一個，今早（13日）她以一身運動裝扮現身西九文化區，參與慈善步行活動，大騷美腿之餘，更在台上挑戰啦啦隊動作。

李佳芯（Ali）參與慈善步行活動，大騷美腿之餘，更在台上挑戰啦啦隊動作。 （梁碧玲攝）

充滿活力。（梁碧玲攝）

日前馬來西亞「Astro 2025年節目強勢來襲」公布李佳芯將與好拍檔黎諾懿合作黑幫劇《義和》。她透露將於6月底赴大馬拍攝，有很多細節仍要商討，但有諾懿在會安心些，畢竟是她離巢後首次接拍外劇，想嘗試跟多些不同團隊合作。至於角色方面，李佳芯笑言希望飾演如《古惑仔》電影系列中「細細粒」那種小鳥依人般的角色，更點名期待「陳浩南」鄭伊健能客串：「他是我兒時偶像，能合作就好了。」

近日在馬來西亞「Astro 2025年節目強勢來襲」上公布，李佳芯將與老拍檔黎諾懿合作拍攝新劇《義和》。（IG@xuan.com.my）

李佳芯期待再與黎諾懿合作。（梁碧玲攝）

李佳芯期待「陳浩南」鄭伊健能客串。（《古惑仔》影片截圖）

對於魯振順早前公開批評TVB高層政策，李佳芯表示未有聽聞，也未曾參與這類會議，故不便評論。被問可有感同身受？她直言：「兩難啦！」認為演員和公司各有難處，現在的時勢和經濟環境確實艱難。李佳芯又強調無論演員或普通人都要都應持續進修，與時並進，更呼籲投資者若開戲，希望多起用香港演員。

魯振順早前狠批公司TVB。（資料圖片）

李佳芯認為演員和公司各有難處。（梁碧玲攝）

另外，問到感情方面，最近迷上搭網球的李佳芯，雖坦言運動型男士會加分，但現階段更希望找到精神上能溝通的人。她又分享獨特觀察人品法，笑指會留意男士開車態度，如果容易暴躁或不禮讓，可能要多考慮，更驚爆不排除用真名嘗試玩交友軟體，展現率真一面。