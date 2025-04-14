MIRROR小組未聞CHILL CLUB頒獎禮無下次　Stanley信姜濤強心臟

專欄作家向漫山日前以「CHILL CLUB唔得」為題，在文中提到︰「我亦收到小道消息話這個頒獎禮的確可能沒有下一次，原因正正就是ViuTV早就知道次次都是自己人攞獎，其他唱片公司已經意興闌珊。」MIRROR第二小組 — 鷹小組一連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》昨晚（13日）尾場，完騷後Ian、Tiger、Stanley 與Jer接受訪問時，被問及有否留意相關報道，Stanley表示：「佢畀我感覺唔係一個頒獎禮，係一個party，所有歌手一齊去玩，今年好多唔同隊伍嘅band sound出嚟，我哋每個都好high，所以我哋唔會想呢個party完。」

MIRROR第二小組 — 鷹小組瑋連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》昨晚尾場。(陳順禎 攝)

完騷後Ian、Tiger、Stanley 、Jer接受訪問。(陳順禎 攝)

另外，提到王晶日前突然發文怒罵姜濤，Stanley表示姜濤經歷多，心臟亦漸漸強大，相信對方能面對。「而我相信佢會亦到自己點做好啲，用行動話畀大家聽佢係會努力做好。（會唔會覺得無風起浪？）我覺得我哋咁多年都好多風浪，要慢慢努努力去消化，我覺得如果我哋淨係focus 喺呢啲批評，當然會氣餒，但如果將呢啲觀點擺喺自己度，例如定一個目標比自己今日要做啲咩，將所有Energy擺喺自己度，呢個先係最重要。」

Stanley表示姜濤經歷多到，心臟亦漸漸強大。(陳順禎 攝)