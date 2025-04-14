奪命提示｜郭柏妍預告孖妹回歸？　劉穎鏇冇特別留意太性感批評

TVB劇集《奪命提示》日前（13日）於紅磡一商場舉辦的宣傳活動，一班演員盛裝出席活動。上星期播出的集數中，劉穎鏇與郭柏妍以性感孖女裝現身，成功吸睛，二人活動後接受《香港01》的訪問被問到要穿這樣性感會否害怕。

《奪命提示》一班演員盛裝出席宣傳活動。(梁碧玲 攝)

《奪命提示》一班演員盛裝出席宣傳活動。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍活動後接受《香港01》的訪問被問到要穿這樣性感會否害怕。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇表示在服裝上不會擔心：「因為每一個造型都係透過我哋嘅designer同埋我哋嘅監製溝通去設計出嚟，因為佢哋全部基本上都係度身訂做，所以就已經係保證咗我哋係會好安全。」郭柏妍就說因為在試身時，反覆試過多次才得出這個結果：「所以拍攝嘅時候都好安心，同埋有一個好好嘅地方就係公司有好厲害嘅剪接師，佢會幫我哋剪走曬所有佢哋覺得唔適合嘅畫面，所以我都好安心。」

劉穎鏇就表示在服裝上不會擔心。(梁碧玲 攝)

郭柏妍就說因為在試身時，反覆試過不少次才得出這個結果。(梁碧玲 攝)

對於上星期二人穿著粉紅色女僕裝出席宣傳活動，對此有不少的批評，而劉穎鏇就表示沒有留意到：「批評我又冇特別留意到喎，只不過係我會覺得大家係好surprise嘅，即係冇估到我哋會喺個宣傳活動度著返我哋嘅戲服出嚟。」而她們其實想大家見到角色裏面的演出服裝，更能代表「Double C」，即是Cass同埋Carmen這兩個角色。

對於上星期二人穿著粉紅色女僕裝出席宣傳活動，有人對此有不少的批評，而劉穎鏇就表示沒有留意到。(梁碧玲 攝)

被問到「孖妹裝」會否再次現身，郭柏妍就笑指叫大家留意一下，難道孖妹真的會再次現身：「估唔到大家都會對於我哋個服裝有咁深刻嘅印象，同埋因為個服裝我自己都覺得幾得意嘅，好似行一個偏漫畫風咁樣嘅風格，咁都係比較少見嘅，如果為咗個宣傳我都希望大家開心囉。」

被問到「孖妹裝」會否再次現身，郭柏妍就笑指叫大家留意一下。(梁碧玲 攝)

二人被問到有網民批評她們過於性感，而她們就表示是抱住以一個女團的心態，還有就是有一點點漫畫成份的造型，並非單一的賣性感。相比上次宣傳，今次的裝束則比較保守，，劉穎鏇指因為今次的dress code是晚裝：「所以全部都係畀我哋自己去選擇嘅，我本身都係鐘意呢類型嘅裙，所以就揀返自己平時可能都會著嘅嘢。」而上次因為想讓觀眾感受到她們在劇裏面有這些特別的造型，才會被安排穿著這麼性感的戲服出場。

二人被問到有網民批評她們過於性感。(梁碧玲 攝)