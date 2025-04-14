太子遭無辜打傷前TVB男星近況曝光　曾犯官非現竟經營呢門生意

日前TVB《東張西望》報道，現年45歲的前無綫男藝人趙敏通，本月8日途徑旺角鬧市時遭人無差別拳打，導致眼角大片瘀傷。趙敏通接受節目《東張西望》受訪時，指當日（8日）於太子等過馬路時被一名男子「怒睥」，惟對方大聲的跟趙敏通說：「死茄哩啡，你以為你戴住口罩我就唔認得你啊？」然後就出拳撃中他的左眼，再扯開他的口罩，之後他便報警處理。

趙敏通於太子等過馬路時被對面的男人「怒啤」。(節目截圖)

狂徒大鬧趙敏通係死茄哩啡。(節目截圖)

趙敏通拿起電話後，再被那個人撞開他的手，雖然當時他制服了狂徒，但仍然被狂徒逃脫。趙敏通有問過在場能否有人幫他報警，但可惜無人理會，結果他再被狂徒弄傷：「撞到隻眼，佢掙扎嘅時間又撞到呢邊眼（右眼），跟住捉佢嘅時候又扭傷隻手啦。」最後他去了看醫生，結果由晚上7點等到凌晨5點才完成，被狂徒逃去讓他覺得很煎熬：「其實係一段好長嘅時間，令到受害者好大嘅煎熬。」他最後希望如果再有同類型的事件發生，途人可以出手幫忙，將狂徒繩之以法。

趙敏通有問過在場能否有人幫他報警，但可惜無人理會。(節目截圖)

趙敏通最後希望如果再有同類型的事件發生，途人可以出手幫忙，令狂徒繩之以法。(節目截圖)

而警方經調查後，上周四（10日）在旺角區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名36歲姓吳本地男子。警方指，早前（4月8日）接獲一名44歲本地男子報案，指其在西洋菜南街256號對開與一名男子就瑣事爭執，其間懷疑被該名男子以手襲擊。人員接報到場，該名被襲男子面部及右手受傷，清醒被送往廣華醫院治理。案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊接手跟進，經初步調查，人員4月10日在旺角區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名36歲姓吳本地男子。他已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

趙敏通現時在聯合廣場開設天然水晶專門店。（小紅書圖片）

高鈞賢都曾幫襯。（小紅書圖片）

還有唐文龍。（小紅書圖片）

趙敏通畢業於2002年無綫電視第十六期藝員訓練班，曾演出過《尋秦記》、《天天天晴》、《少年四大名捕》、《法證先鋒II》、《烈火雄心3》、《囧探查過界》、《仁心解碼》和《法證先鋒III》等劇集，惟發展平平。趙敏通曾於2010年8月在黃大仙醉酒駕駛，之後拒絕進行酒精呼氣測試，並不出示身份證及駕駛執照而被捕，其後於觀塘法院承認未有提供呼氣樣本罪，最終被判罰四千元和停牌9個月。

趙敏通畢業於2002年無綫電視第十六期藝員訓練班。（小紅書截圖）

趙敏通與佘詩曼合作時自拍。（小紅書圖片）

曾參演《法證先鋒III》。（劇集截圖）

《尋秦記》都有佢份！（劇集截圖）

現時，趙敏通已淡出幕前並已轉行，從社交平台顯示，他現時在聯合廣場開設天然水晶專門店，據他介紹專門店生意包括：晶品水晶寶石工藝、水晶、寶石、風水、七輪、水晶批發，範疇甚廣，高鈞賢、唐文龍都曾幫襯，他還自稱是「樂於研究中國香港傳統文化學者」。而今年初，趙敏通亦有出席「藝進同學會」聚會，與圈中藝人保持良好關係。