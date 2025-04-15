四料港姐冠軍父母賣煙草瞓曱甴屋　傳戀億萬富二代融入馬主上流圈

現年37歲的朱晨麗是2011年度四料港姐冠軍，前年傳暗撻富二代史昊洺（Kenneth），更一度被指懷孕，男方父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子都是「先生」系的馬主。去年朱晨麗接受《香港01》訪問時，直認二人關係「比正常朋友再親近一啲」，又甜笑指兩人關係不錯，自己是傳統女人，不排除閃婚。

朱晨麗。(ig圖片)

朱晨麗36歲容貌狀態！（抖音截圖）

朱晨麗近日前往觀賞香港國際馬術盛典，入場後興奮地到處打卡及介紹現場。她又打扮得靚靚女女嘆美食，非常寫意，上流氣質滿溢。朱晨麗近年大幅減產，2023年未有任何作品推出，去年則拍了一部內地劇《歸棹》及一部電影《反貪風暴之加密危機》。她早前受訪澄清與TVB合約尚有一段時間，但看來朱朱已不愁拍劇開工。

朱晨麗否認了她與史昊洺的緋聞。(ig圖片)

史昊洺條件非常好，其父親是香港中華廠商聯合會會長史立德。

朱晨麗來港發展20年，家境普通，父母經營煙草雜貨店，畢業後隻身離鄉別井來港發展，曾被嘲「大陸雞」，住板間房與蟑螂同居，她說：「我記得有一次，因為我是睡上層，我睜開眼看到有很多蟑螂在天花板走來走去。」憑自身努力躍升至一線花旦。朱晨麗感情世界同樣精彩，曾與李逸朗傳緋聞，又傳獲老闆「殼王」陳國強照顧，變得忽然富貴，後朱晨麗否認緋聞，直指兩人私下完全無聯絡。

朱朱觀賞馬術表演。（抖音）

好興奮打卡。（抖音）