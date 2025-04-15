息影20年性感女神搭的士生圖曝光　與司機互動揭露私下人品

因參加1987年港姐入行、後簽約TVB再轉戰電影圈的「初代晶女郎」關秀媚，是很多觀眾心目中的性感女神，她先後參演超過50套電影，但由於大部份都是性感女配角，令人感覺像「花瓶」，不過仍然有代表作——《黑馬王子》中的張家輝女友「沙律」，她外表美艷又呆頭呆腦，建立出廿四孝女友的形象，甚獲觀眾喜愛。

關秀媚參選1987年港姐，沒有得到名次但仍獲TVB簽約入行。（影片截圖）

關秀媚與張家輝在《黑馬王子》每次同框必有笑料，深受影迷歡迎。（《黑馬王子》劇照）

「沙律」絕對是關秀媚在影壇的代表作。（《黑馬王子》劇照）

不過要數到性感之最，就必定是《賊王》，關秀媚在戲中又大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

不過她在2005年拍畢電影《黑白戰場》以及翌年的內地劇《暴雨梨花》後，就宣告全面息影，近乎神隱。直至近一、兩年，關秀媚開始參與圈中活動、開設社交平台賬戶及上節目，似乎正式復出，更自爆已跟細她7年的前演員男友李煒尚低調結婚及離婚。

關秀媚2006年拍完《暴雨梨花》後便息影。（VCG）

關秀媚近年進駐抖音。（抖音截圖）

近一年，關秀媚逐漸復出幕前，間中有錄製節目及受訪，更自爆已低調結婚及離婚。（資料圖片）

近日有一名任職的士司機的網民，常常在社交平台分享自己的開工日常，他間中飾接載到「星級乘客」，其中金牌監製潘嘉德更鼓勵他入行，並與他交換電話，不時聯絡；而這位的士司機昨日（14日）就發文分享自己接載關秀媚的經歷，以及對方私下人品。

一名的士司機分享自己接載關秀媚的經驗。（Threads@imnotdc9）

司機哥哥指自己在尖沙咀等燈位，離遠見到有位女士揮手截車，他覺得很熟口面，當時已認得出關秀媚，身為「化骨龍粉絲」的他更已諗定用什麼開場白跟沙律打招呼。對方一上車，他就爆出張家輝在《千王之王2000》的對白：「鑽石與黃金！唔及我一片真誠與真心！！！」關秀媚聞言都「嘩」了出聲，更問司機：「你幾多歲啊哥哥仔，你竟然會睇我啲戲？你80後㗎 ？😂」司機就回應：「作為多年化骨龍嘅忠實Fans嘅我，我細細個就睇你拍戲啦！精裝追女仔，龍在邊緣，知法犯法，黑馬王子，千王之王！！！離遠已經見到你啦沙律姐😂」關秀媚則被逗得非常開心，讚司機哥哥好盞鬼。

司機哥哥分享自己與關秀媚的搞笑對話，他以《千王之王2000》對白作開場白，關秀媚被逗得很開心，大讚他盞鬼，全程友善又有禮。（Threads@imnotdc9）

「鑽石與黃金，唔及我一片真誠與真心！」絕對是經典台詞。（《千王之王2000》劇照）

司機在文中大讚關秀媚友善又健談，傾得很開心，表示：「全程開心到傾到我連錢都差啲唔記得收😂 不過最尾都有影咗張相留念🫶🏻」貼文引起網民熱議，他們更不斷以張家輝與關秀媚的電影對白接龍；網民又洗版狂叫「沙律」，大讚關秀媚很有女人味，並留言：「佢都真係冇咩點老過仲keep到喎!!!!!」、「沙律姐好靚啊」、「沙律姐仲係咁明艷照人」等等。