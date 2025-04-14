東張西望｜踢閘阿姨同苦主三口六面對質　老公指佢有睇開精神科

TVB節目《東張西望》今日（14日）繼續講到「踢閘阿姨」狂踢高叔鐵閘達10年之久，昨日（13日）一集節目組更在走廊遇到阿姨，立即三口六面與阿姨對質。

東張西望｜苦主被阿姨連還起飛腳踢鐵閘達10年：你唔好再搞當我錯

《東張西望》講到一名阿姨向阿叔家的鐵閘「起飛腳」狂踢，前前後後更達10年之久。(節目截圖)

節目組更在走廊遇到阿姨，立即三口六面與阿姨對質。(節目截圖)

阿姨老公梁生問她到底有沒有做過這件事，阿姨直言：「我依家冇囉，依家少咗啦！」但梁生聽到她說有後表現得有點激動：「依家梗係冇啦，人哋影到你！」阿姨被問到為什麼要踢高叔的鐵閘時，阿姨生氣的表示：「佢以前打我啊嘛，追我打我！」她一聽到高叔說沒有時，即激動地說：「你冇打？我跌低啊，佢唔認啊！我跌低喺度，佢仲壓住我，早幾年之前㗎！佢壓鬼住我，幾鬼痛啊！」阿姨更指高叔用水淋她，又指高叔用髒話罵她媽媽，所以她才以此方法復仇。

阿姨老公梁生問她到底有沒有做過這件事，阿姨直言依家冇

阿姨被問到為什麼要踢高叔的鐵閘時，阿姨生氣的表示佢以前打我。(節目截圖)

阿姨及高叔你一言我一語的說著舊事，阿姨一直指高叔「先撩者賤」，而高叔一直喊冤說沒做過阿姨說的事。梁生指阿姨一直有看精神科，更拿出預約覆診紙以證事實，希望高叔體諒。梁生亦苦口婆心勤阿姨：「你再犯事呢，會拉你㗎啦！」主持人林映輝即叫高叔進來一起達成協議，阿姨亦指自己不會再犯：「大家算數，一筆勾消！」而高叔都向阿姨說：「我對你唔住，對你唔住，對你唔住！」連續說了三次來希望和平解決。

阿姨及高叔你一言我一語的說著舊事，阿姨一直指高叔「先撩者賤」，而高叔一直喊冤說沒做過阿姨說的事。(節目截圖)

梁生指阿姨一直有看精神科，更拿出預約覆診紙以證事實。(節目截圖)

主持人林映輝即叫高叔進來一起達成協議，阿姨亦指自己不會再犯。(節目截圖)

原來阿姨當年生下有問題的女兒，因此患上了抑鬱症，前夫對她又不諒解，又經常罵她：「我先生話我生咗個女又湊唔掂，成日鬧我老婆，一個女你都湊唔掂，你快啲去死。成日咒我死，我試過幾次跳樓，死唔去。」而她的情緒更是提到媽媽就會觸動，所以阿姨指高叔曾罵她媽媽，所以才會有復仇的心。

原來阿姨當年生下有問題的女兒，因此患上了抑鬱症。(節目截圖)

阿姨的情緒更是提到媽媽就會觸動，所以阿姨指高叔曾罵她媽媽，所以才會有復仇的心。(節目截圖)

事隔個多月後，節目組再找高叔，問他阿姨還有沒有踢閘，高叔表示阿姨還有到他門口，但就變成輕輕力踢閘。阿姨亦直認不諱，表示正在改善這個行為。

高叔表示阿姨還有到他門口，但就變成輕輕力踢閘。(節目截圖)