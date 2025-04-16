前TVB當家小生被集郵揭露真實人品 曾戀視后形象花弗捲非禮風波
撰文：崔力生
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現年55歲的前TVB靚仔小生陳浩民，效力TVB多年拍過不少經典劇集和角色，包括：《天龍八部》的段譽﹑《西遊記(貳)》的孫悟空﹑《封神榜》的哪吒及《天子尋龍》的李隆基等，紅遍中、港兩地。而早前隨著內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）大受歡迎，曾飾演「哪吒仔」的陳浩民也受帶挈再度人氣急升。
最近，有網民於西九文化區偶遇陳浩民，並拍下照片分享到社交平台。相中，陳浩民身穿白色T恤，配搭紅白色棒球褸及迷彩長褲，造型十分年輕，完全看不出已年過半百，而且他與小朋友合照時，不但彎腰遷就對方身高，還輕輕搭著小朋友膊頭，非常親切。該小朋友的媽咪發文道：「香港真的好容易碰到明星喔，去M+看展，偶遇陳浩民，真人挺帥的，挺nice，I人不敢合照，叫兒子去拍。」
近年陳浩民成功「洗底」打造「好老公」、「好爸爸」，以往他予人形象花弗，入行多年緋聞不斷，曾因拍《封神榜》與葉璇結緣，可惜有傳因「喪蒲」習慣死性不改，令葉璇斬斷一年情。2002年陳浩民又與佘詩曼合作電影《情緣汽水機》擦出愛的火花，有傳佘詩曼常出入陳浩民跑馬地家中過夜，疑似半同居，後來兩人更索性搬入北角半山同居，但最後有傳佘詩曼難忍陳浩民花心，提出分手。2011年陳浩民與蔣麗莎奉子成婚，同年被爆同陳嘉桓在橫店拍攝劇集期間攬攬鍚鍚，女方直指被非禮，事後陳浩民與當時臨盆在即的太太蔣麗莎召開記者會抱頭痛哭道歉。近年，陳浩民收心養性，與太太五年抱四，夫妻兩形影不離，一家六口幸福美滿，而且在內地發展順逐，事業家庭兩得意。