前TVB當家小生被集郵揭露真實人品　曾戀視后形象花弗捲非禮風波

現年55歲的前TVB靚仔小生陳浩民，效力TVB多年拍過不少經典劇集和角色，包括：《天龍八部》的段譽﹑《西遊記(貳)》的孫悟空﹑《封神榜》的哪吒及《天子尋龍》的李隆基等，紅遍中、港兩地。而早前隨著內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）大受歡迎，曾飾演「哪吒仔」的陳浩民也受帶挈再度人氣急升。

陳浩民曾是無綫當家小生，早前他相隔17年再拍無綫劇集。（資料圖片/葉志明攝）

陳浩民1998年接替張衛健《西遊記(貳)》，更憑此打開了內地的《西遊記》市場。（網上圖片）

無綫的《封神榜》由陳浩民飾演的哪吒擔正做主角。（劇照）

陳浩民近年多在內地，而且凍齡驚人，一點都不似55歲。（微博圖片）

最近，有網民於西九文化區偶遇陳浩民，並拍下照片分享到社交平台。相中，陳浩民身穿白色T恤，配搭紅白色棒球褸及迷彩長褲，造型十分年輕，完全看不出已年過半百，而且他與小朋友合照時，不但彎腰遷就對方身高，還輕輕搭著小朋友膊頭，非常親切。該小朋友的媽咪發文道：「香港真的好容易碰到明星喔，去M+看展，偶遇陳浩民，真人挺帥的，挺nice，I人不敢合照，叫兒子去拍。」

陳浩民於西九文化區被野生捕獲。（小紅書圖片）

親切與小朋友合照。（小紅書圖片）

打版年輕。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

近年陳浩民成功「洗底」打造「好老公」、「好爸爸」，以往他予人形象花弗，入行多年緋聞不斷，曾因拍《封神榜》與葉璇結緣，可惜有傳因「喪蒲」習慣死性不改，令葉璇斬斷一年情。2002年陳浩民又與佘詩曼合作電影《情緣汽水機》擦出愛的火花，有傳佘詩曼常出入陳浩民跑馬地家中過夜，疑似半同居，後來兩人更索性搬入北角半山同居，但最後有傳佘詩曼難忍陳浩民花心，提出分手。2011年陳浩民與蔣麗莎奉子成婚，同年被爆同陳嘉桓在橫店拍攝劇集期間攬攬鍚鍚，女方直指被非禮，事後陳浩民與當時臨盆在即的太太蔣麗莎召開記者會抱頭痛哭道歉。近年，陳浩民收心養性，與太太五年抱四，夫妻兩形影不離，一家六口幸福美滿，而且在內地發展順逐，事業家庭兩得意。

陳浩民曾因拍《封神榜》與葉璇結緣，並傳出緋聞。（電視畫面）

陳浩民當年與佘詩曼的戀情傳得熱烘烘。（電視畫面）

2011年陳浩民與蔣麗莎奉子成婚，同年被爆同陳嘉桓在橫店拍攝劇集期間攬攬鍚鍚，女方直指被非禮，事後陳浩民與當時臨盆在即的太太蔣麗莎召開記者會抱頭痛哭道歉。（視覺中國）