TVB小花臨盆在即曬巨肚　婚後富貴周身名牌住樓王BB房海景開揚

TVB小花何依婷（Regina）前年年底閃婚，與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，正式榮升人妻，去年12月宣布懷孕喜訊後亦減產，專心養胎。而何依婷在孕期亦影了不少靚相，記錄整個懷孕過程，今日她又分享了一輯孕照，並寫道：「Can’t wait for this little human💗最後合體的時光。我會想念每一次產檢，懷著緊張又興奮的心情窺探你的樣子，我會記得害怕抽血打針的我，孕期為了你變得勇敢起來。同樣地，我也會好好享受將來和你一起成長的每一分每一秒。」

前年年底舉行婚禮。（IG@reginahyt）

Sweet！（IG@reginahyt）

榮升人妻！（IG@reginahyt）

去年12月宣布懷孕喜訊。（IG@reginahyt）

上圍升級！（IG@reginahyt）

減產專心養胎！（IG@reginahyt）

宣布佗B女。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）

好靚。（IG@reginahyt）

好靚。（IG@reginahyt）

好靚。（IG@reginahyt）

好靚。（IG@reginahyt）

手腳依然纖幼。（IG@reginahyt）

手腳依然纖幼。（IG@reginahyt）

巨鑽！（IG@reginahyt）

最美孕婦！（IG@reginahyt）

最美孕婦！（IG@reginahyt）

相中所見，身穿嫩黃色高衩連身裙的何依婷，輕撫孕肚，雖然身懷六甲，但手腳依然纖幼，絕對是「最美孕婦」！何依婷老公Cedric從後攬住愛妻，又輕吻孕肚，畫面溫馨，而何依婷手上的巨鑽亦十分搶鏡，相當富貴！據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識。何依婷婚後生活愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位，而何依婷亦已為BB做好準備，精心佈置好BB房，可見BB房有大玻璃窗，採光充足，十分開揚！

婚後生活愈來愈富貴。（IG@reginahyt）

婚後生活愈來愈富貴。（IG@reginahyt）

行頭大升級！（IG@reginahyt）

熱愛CHANEL！（IG@reginahyt）

Chanel。（IG/@reginahyt）

Dior。（IG@reginahyt）

住有「紅磡樓王」之稱的海名軒。（IG@reginahyt）

佈置BB房。（IG@reginahyt）

佈置BB房。（IG@reginahyt）

採光充足。（IG@reginahyt）