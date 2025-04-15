TVB小花臨盆在即曬巨肚 婚後富貴周身名牌住樓王BB房海景開揚
撰文：董欣琪
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TVB小花何依婷（Regina）前年年底閃婚，與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，正式榮升人妻，去年12月宣布懷孕喜訊後亦減產，專心養胎。而何依婷在孕期亦影了不少靚相，記錄整個懷孕過程，今日她又分享了一輯孕照，並寫道：「Can’t wait for this little human💗最後合體的時光。我會想念每一次產檢，懷著緊張又興奮的心情窺探你的樣子，我會記得害怕抽血打針的我，孕期為了你變得勇敢起來。同樣地，我也會好好享受將來和你一起成長的每一分每一秒。」
相中所見，身穿嫩黃色高衩連身裙的何依婷，輕撫孕肚，雖然身懷六甲，但手腳依然纖幼，絕對是「最美孕婦」！何依婷老公Cedric從後攬住愛妻，又輕吻孕肚，畫面溫馨，而何依婷手上的巨鑽亦十分搶鏡，相當富貴！據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識。何依婷婚後生活愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位，而何依婷亦已為BB做好準備，精心佈置好BB房，可見BB房有大玻璃窗，採光充足，十分開揚！