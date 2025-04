TVB小花臨盆在即曬巨肚　婚後富貴周身名牌住樓王BB房海景開揚

TVB小花何依婷(Regina)前年年底閃婚,與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮,正式榮升人妻,去年12月宣布懷孕喜訊後亦減產,專心養胎。而何依婷在孕期亦影了不少靚相,記錄整個懷孕過程,今日她又分享了一輯孕照,並寫道:「Can’t wait for this little human💗最後合體的時光。我會想念每一次產檢,懷著緊張又興奮的心情窺探你的樣子,我會記得害怕抽血打針的我,孕期為了你變得勇敢起來。同樣地,我也會好好享受將來和你一起成長的每一分每一秒。」

前年年底舉行婚禮。(IG@reginahyt)

去年12月宣布懷孕喜訊。(IG@reginahyt)

宣布佗B女。(IG@reginahyt)

唯美孕照。(IG@reginahyt)

好靚。(IG@reginahyt)

手腳依然纖幼。(IG@reginahyt)

巨鑽!(IG@reginahyt)

最美孕婦!(IG@reginahyt)

相中所見,身穿嫩黃色高衩連身裙的何依婷,輕撫孕肚,雖然身懷六甲,但手腳依然纖幼,絕對是「最美孕婦」!何依婷老公Cedric從後攬住愛妻,又輕吻孕肚,畫面溫馨,而何依婷手上的巨鑽亦十分搶鏡,相當富貴!據知何依婷老公Cedric是富二代,從事物流業,她曾透露兩人是在大學時認識。何依婷婚後生活愈來愈富貴,不但行頭大升級周身名牌,更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位,而何依婷亦已為BB做好準備,精心佈置好BB房,可見BB房有大玻璃窗,採光充足,十分開揚!

婚後生活愈來愈富貴。(IG@reginahyt)

行頭大升級!(IG@reginahyt)

熱愛CHANEL!(IG@reginahyt)

Chanel。(IG/@reginahyt)

Dior。(IG@reginahyt)

住有「紅磡樓王」之稱的海名軒。(IG@reginahyt)

佈置BB房。(IG@reginahyt)

佈置BB房。(IG@reginahyt)

採光充足。(IG@reginahyt)