新婚小花半年來洗版貼婚訊　網民批厭煩：就嚟掃地阿姐都知佢結婚

譚杏藍(小花)2023年宣布與趙善恆@ToNick分手,半年多後認愛新男友Ronald,且翌年8月便宣布接受男友求婚,連月來多次在社交平台分享準備做人妻的喜悅,不但過大禮大曬十層金器陣,勁過開金舖;又先後在上月和今個月舉行兩場婚禮,分別是戶外西式以及室內中式。

YouTuber兼歌手譚杏藍(小花)獲男友求婚。(IG:@hanatam)

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。(IG:@ronaldhklam)

譚杏藍與圈外男友3月4月分別舉行兩場盛大婚禮。(IG:@HANATAM)

譚杏藍過大禮排場勁誇張,金器陣足足有十層咁多,排到落地下。(IG:@hanatam)

4月13日的第二場婚禮上,譚杏藍的雙手,頸上都戴上多對巨型龍鳳鈪,簡直把她的裙褂和晚裝淹沒。結婚當然是喜事,但譚杏藍竟惹來網民批評,不止一位網民不約而同地發文指對於其婚禮消息感厭煩,發文說:「究竟譚杏藍結婚係咪流水席?定世界巡迴演唱會?巡咗成年都仲未巡完。」、「究竟結個婚要結幾多個月?實行story ig po 24小時無間斷滾筒式洗版,就嚟街邊掃地阿姐都知道譚幸(杏)藍仲結緊婚」、「點解要結咁多場,陳奕迅演唱會都冇咁多場」、「佢最浮誇係日本求完婚,逐個親友Facetime share呢單嘢」、「到時生仔點算?」

譚杏藍與Ronald先後在三、四月舉行兩場婚禮。(IG@hanatam)

譚杏藍手上和頸上的金器、龍鳳鈪多得誇張!(IG:@HANATAM)

有網民出Post指譚杏藍婚禮Post無間斷洗版,表示:「就嚟街邊掃地阿姐都知道譚幸(杏)藍仲結緊婚。」(Threads)

網民表示譚杏藍結婚有如巡迴演唱會,巡足成年。(Threads)

網民更誇張謂:「陳奕迅演唱會都冇咁多場……」(Threads)

網民認為她的放閃Post多得過火,而且太誇張。(Threads)

有人表示自己本來有追蹤譚杏藍,甚至曾是粉絲,會在家中張貼她的廣告海報,但實在覺得太多結婚帖文,因而已取消追蹤。不過都有人為譚杏藍平反,覺得她可能要向婚禮贊助單位交代,而且她有自由決定在自己的社交平台貼什麼內容,不喜歡的可以取消追蹤。而昨晚譚杏藍再出Post講完婚心情時,都有解釋搞兩場婚禮的原因,表示:「兩場婚宴,從一月開始準備,用四個月辦了兩場婚宴,真的有點瘋。身邊的朋友和家庭成員比較多,場地所限,又想可以邀請每一位曾經幫忙過陪伴過的親友,家中長輩較傳統,我們都希望可以做足傳統儀式,所以我們最終選擇了兩場這個決定。」而她日前出婚禮佈置Post時,都有寫下:「Sorry guys ,is my wedding month✨will keep posting all kind of stuff about my wedding ❤️」表示是她的結婚月,所以會繼續分享有關她婚禮的一切。

有人表示自己本身是譚杏藍粉絲,但都因為覺得太煩而取消追蹤。(Threads)

不過亦有網民指理解譚杏藍的做法,並說:「人生苦短 我IG我話事」更認為她是向舊愛示威。(Threads)

有網民認為譚杏藍可能要向婚禮贊助單位交代,所以出完一個又一個Post,叫大家不喜歡就不要追蹤。(Threads)