新婚小花半年來洗版貼婚訊　網民批厭煩：就嚟掃地阿姐都知佢結婚

譚杏藍（小花）2023年宣布與趙善恆@ToNick分手，半年多後認愛新男友Ronald，且翌年8月便宣布接受男友求婚，連月來多次在社交平台分享準備做人妻的喜悅，不但過大禮大曬十層金器陣，勁過開金舖；又先後在上月和今個月舉行兩場婚禮，分別是戶外西式以及室內中式。

YouTuber兼歌手譚杏藍（小花）獲男友求婚。（IG：@hanatam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

譚杏藍與圈外男友3月4月分別舉行兩場盛大婚禮。（IG：@HANATAM）

譚杏藍與圈外男友3月4月分別舉行兩場盛大婚禮。（IG：@HANATAM）

譚杏藍過大禮排場勁誇張，金器陣足足有十層咁多，排到落地下。（IG：@hanatam）

4月13日的第二場婚禮上，譚杏藍的雙手，頸上都戴上多對巨型龍鳳鈪，簡直把她的裙褂和晚裝淹沒。結婚當然是喜事，但譚杏藍竟惹來網民批評，不止一位網民不約而同地發文指對於其婚禮消息感厭煩，發文說：「究竟譚杏藍結婚係咪流水席？定世界巡迴演唱會？巡咗成年都仲未巡完。」、「究竟結個婚要結幾多個月？實行story ig po 24小時無間斷滾筒式洗版，就嚟街邊掃地阿姐都知道譚幸（杏）藍仲結緊婚」、「點解要結咁多場，陳奕迅演唱會都冇咁多場」、「佢最浮誇係日本求完婚，逐個親友Facetime share呢單嘢」、「到時生仔點算？」

譚杏藍與Ronald先後在三、四月舉行兩場婚禮。（IG@hanatam）

譚杏藍手上和頸上的金器、龍鳳鈪多得誇張！（IG：@HANATAM）

有網民出Post指譚杏藍婚禮Post無間斷洗版，表示：「就嚟街邊掃地阿姐都知道譚幸（杏）藍仲結緊婚。」（Threads）

網民表示譚杏藍結婚有如巡迴演唱會，巡足成年。（Threads）

網民更誇張謂：「陳奕迅演唱會都冇咁多場……」（Threads）

網民認為她的放閃Post多得過火，而且太誇張。（Threads）

有人表示自己本來有追蹤譚杏藍，甚至曾是粉絲，會在家中張貼她的廣告海報，但實在覺得太多結婚帖文，因而已取消追蹤。不過都有人為譚杏藍平反，覺得她可能要向婚禮贊助單位交代，而且她有自由決定在自己的社交平台貼什麼內容，不喜歡的可以取消追蹤。而昨晚譚杏藍再出Post講完婚心情時，都有解釋搞兩場婚禮的原因，表示：「兩場婚宴，從一月開始準備，用四個月辦了兩場婚宴，真的有點瘋。身邊的朋友和家庭成員比較多，場地所限，又想可以邀請每一位曾經幫忙過陪伴過的親友，家中長輩較傳統，我們都希望可以做足傳統儀式，所以我們最終選擇了兩場這個決定。」而她日前出婚禮佈置Post時，都有寫下：「Sorry guys ,is my wedding month✨will keep posting all kind of stuff about my wedding ❤️」表示是她的結婚月，所以會繼續分享有關她婚禮的一切。

有人表示自己本身是譚杏藍粉絲，但都因為覺得太煩而取消追蹤。（Threads）

有人表示自己本身是譚杏藍粉絲，但都因為覺得太煩而取消追蹤。（Threads）

不過亦有網民指理解譚杏藍的做法，並說：「人生苦短 我IG我話事」更認為她是向舊愛示威。（Threads）

有網民認為譚杏藍可能要向婚禮贊助單位交代，所以出完一個又一個Post，叫大家不喜歡就不要追蹤。（Threads）