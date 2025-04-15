再見也許不再見｜導演侯楚峰因《神探大戰》 決定以何佩瑜為女一

新進導演侯楚峰的電影「再見，也許不再見」已在大灣區上映，經過多年努力，影片終於面世，且通過多次的首映及到戲院與觀眾交流，得到很好的迴響！導演因此得到鼓勵和支持，心情是難以形容的！他在接受訪問時談了不少！

他說：「有些編劇或導演會先想好主要演員，再按演員一貫的風格和表演編寫劇本，我習慣先做好故事，再從故事人物中出發選擇演員。這樣對故事會拿捏得比較準確，不會令角色過於刻板，人物會更加立體，這個做法比較適合現實題材和小人物的發展；但這個做法在找合適的演員時會比較困難，大部份演員未必有相關的角色經驗或人生經驗。」

我們一直煩惱著女主角的人選，監制和其他人提出的都不太合適，因為這個角色必須對外有著強悍堅韌的性格，對孩子又需要有溫柔軟弱的一面（這是我心目中作為一個現代女性應有的特質）；外表也需要任性倔強作為她的保護色，也是對觀眾的第一個印象；找不到這個最重要的女主角，這電影肯定會延期甚至泡湯。直至英皇經理人毛毛推薦的何佩瑜出現，我覺得是緣份的最好演繹。

何佩瑜本身十分標緻，是個典型美女，原本以為她是主打顏值擔當，完全沒有想到她；直至毛毛推薦，突然想起了她在「神探大戰」的演繹；即時能感覺到就是她了，她是不二之選，符合所有的要求。立即把劇本發給她，溝通她對角色的想法，後來才知道她原來在北京近郊的農村長大，之後跟着父母來到香港生活，她既有農村生活時的感受，也有跟着父母遠離家鄉生活的體驗，這不正正就是女主角的人物小傳嗎？所以我說這是緣份。

我不知道她還記不記得，有一次在片場我對她說，如果演員從來沒有這種生活體驗，肯定是演不來的，她不會知道離鄉別井對家鄉對故人的情感從何而來，着墨點錯了就會顯得很用力，很做作，完全沒有小人物的那種真實和卑微感，還有不會掛在口中但心裏帶着的淡淡鄉愁；我差點就錯過了何佩瑜，這電影隨時也會胎死腹中，幸好上天賜我這個緣份。

通過此事，我也反思了我作為導演太先入為主，有時只看到演員的表面，沒有好好的讓她發揮；所以她進組後，拍攝前後甚至每一場戲也跟她深入交流，她也樂於表達她的情緒和感受，一起溝通，即場修改劇本和拍攝，才能有現在電影裏的真實情感，才能加強觀眾代入感，故事才能打動人。

相信導演和演員是雙向奔赴的，大家也期待擦出火花，為故事服務之餘，也期待有所突破，令觀眾眼前一亮。