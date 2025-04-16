百億駙馬影帝自爆真實年齡驚訝網民 被指靠醫美回春咁回應？

現年70歲的呂良偉是圈中出名的不老男神，樣貌幾十年不變，臉上肌膚緊緻，且身形Fit爆，完全看不出他的真實年紀，凍齡力驚非常人，更經常被內地網民指有做醫美療程。昨日（15日）呂良偉在小紅書以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享最新影片，回應傳聞之餘，更公開其真實年齡。

楊小娟及呂良偉好恩愛。（網上圖片）

呂良偉在最新分享的一段影片中透露身份證年齡是今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲。然后向鏡頭展示「甲基化十種檢測」報告，表示：「我上個月剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？」

呂良偉提到有網民指他是靠醫美維持外表，他回應：「醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。」呂良偉認為，最關鍵的是飲食方面；「我覺得身體，你吃甚麼你就變甚麼了，所以吃也是很關鍵，營養很關鍵。營養吃進去會讓你的腸胃，讓你的身體，你會睡眠好，休息好，沒有這麼多壓力，皮膚越好，你的衰老自然就會減慢了，所以這就是吃很重要。」

最後，呂良偉亦提到運動亦是保養身體的重要一環：「你要懂得怎麼運動，心態，我覺得這也是很重要。」有大批網民看到片段後，都紛紛留言表示驚歎：「這個狀態活200歲沒問題」、「你吃了防腐劑嗎？」、「他最重要的是在練功，氣功。 這才是關鍵」、「那種精氣神，比很多中年的好」、「基因好外加後天注意保養」、「真的好年輕」、「連手都很年輕」、「他看上去比拍上海灘那時候還要年輕，這如果不是以美，難道是換皮」。