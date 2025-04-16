混血肥仔36歲生日更新社交網　疑已回到英國獨自慶生

先後創辦網台「啱Channel」與BBO（Black Box Office）的知名YouTuber「混血肥仔」（曾達恩Tommy），今年2 月爆出疑背妻偷食，及後肥仔事業幾近停擺。4月15日是混血肥仔36歲生日，他上載自拍照分享慶生活動。



混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

混血肥仔與老婆芊蕙子，近日正式撕破臉，雙方就分居一事各執一詞。（fb@芊蕙子）

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

混血肥仔於2021年與妻子芊蕙（暱稱「芊蕙子」）離開「啱Channel」，並帶同女兒移民英國，但其後他疑孤身重返港發展。已為人夫的混血肥仔，近日被網民目擊與BBO旗下主要演員兼女主持丁彥均（暱稱「丁丁」）密會撐枱腳。雖然他表示早在去年二月，太太已表明離婚打算，且雙方其後也達成分居協議，就資產分佈、財務安排、贍養費安排有所共識；不過芊蕙子卻來個大反擊，爆混血肥仔曾於去年十月親口承認婚內出軌，儼如震撼彈。

混血肥仔老婆芊蕙子情人節發文相當有骨。（IG：@azalealubyyip）

混血肥仔長文原文內容。（IG：@tsangtakyun）

混血肥仔長文原文內容。（IG：@tsangtakyun）

混血肥仔長文原文內容。（IG：@tsangtakyun）

4月15日是混血肥仔36歲生日，自2月尾發聲明後，他在4月開始再次更新IG，連續2個星期五都有發文，打卡地點疑透露他已返回英國。香港時間4月16日凌晨，他更新IG分享生日活動：「生日晚飯一人前，Birthday dinner for one，Wishing peace and happiness to you all」似乎獨自慶生女兒未有在身邊陪伴。

混血肥仔原來已經靜悄悄返回英國。（IG：@tsangtakyun）

混血肥仔指自己獨自慶生。（IG：@tsangtakyun）

混血肥仔指自己獨自慶生。（IG：@tsangtakyun）

混血肥仔指自己獨自慶生。（IG：@tsangtakyun）