混血肥仔36歲生日更新社交網　疑已回到英國獨自慶生

先後創辦網台「啱Channel」與BBO(Black Box Office)的知名YouTuber「混血肥仔」(曾達恩Tommy),今年2 月爆出疑背妻偷食,及後肥仔事業幾近停擺。4月15日是混血肥仔36歲生日,他上載自拍照分享慶生活動。



混血肥仔於2021年與妻子芊蕙(暱稱「芊蕙子」)離開「啱Channel」,並帶同女兒移民英國,但其後他疑孤身重返港發展。已為人夫的混血肥仔,近日被網民目擊與BBO旗下主要演員兼女主持丁彥均(暱稱「丁丁」)密會撐枱腳。雖然他表示早在去年二月,太太已表明離婚打算,且雙方其後也達成分居協議,就資產分佈、財務安排、贍養費安排有所共識;不過芊蕙子卻來個大反擊,爆混血肥仔曾於去年十月親口承認婚內出軌,儼如震撼彈。

4月15日是混血肥仔36歲生日,自2月尾發聲明後,他在4月開始再次更新IG,連續2個星期五都有發文,打卡地點疑透露他已返回英國。香港時間4月16日凌晨,他更新IG分享生日活動:「生日晚飯一人前,Birthday dinner for one,Wishing peace and happiness to you all」似乎獨自慶生女兒未有在身邊陪伴。

