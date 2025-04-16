62歲資深女星內地遭瘋狂粉絲強拉落車　全程保持鎮定擁抱給安撫

現年62歲的葉童勇於挑戰自己，近來因參加內地綜藝節目《乘風2025》（《乘風破浪的姐姐》人氣再次急升，一舉一動都備受關注。然而，近日網上卻流傳一段她被熱情老年粉絲拉下保母車的片段，連身邊壯碩工作人員都拉不動她，雙方拉扯許久，畫面引起熱烈討論。

葉童參加《乘風2025》人氣再次急升。（《乘風2025》微博圖片）

從網上曝光的影片可見，當日葉童工作結束後走出來，此時外面已經聚集了許多粉絲，她亦相當親民走上前與大家打招呼，隨後就登上保母車關門準備離開。但此時突然有一位熱情的老年粉絲衝上前靠近她的座駕，葉童的保鑣看見後立即上前阻止，但該粉絲卻不斷掙扎走上前，情緒似乎有一些激動，伸出手想同葉童握手，而葉童則全程保持鎮定及微笑，及後她就伸出手與粉絲握手，該粉絲如願握手後持續不放手，一直因拉扯着，最終將葉童拉了下車，及後她就抱着該粉絲以作安撫，而該粉絲依然不願離開，此時已有多名工作人員出來勸阻，葉童依然保持笑容，最終安全登上保母車離開。

葉童有許多粉絲支持。（微博圖片）

熱情粉絲衝上前。（微博圖片）

對於被指被瘋狂粉絲拉下車，葉童隨後就事件發文表示：「謝謝大家的關心，我沒有受到驚嚇，大家距離較遠，沒有聽到那位熱情的影迷對我說的話，其實不是她把我拽下車，是我因為被她對我說的話感動了，我才走下去和她擁抱的。她說：『葉童我和你一樣大，我不知道這次怎樣買票，我就只能在這裡等，我喜歡你好多年我終於見到你了。』」

粉絲拉着葉童手。（微博圖片）

粉絲情緒好激動。（微博圖片）

而葉童亦表時當時工作人員將她保護的很好，亦感謝他們沒有傷害這位影迷：「事後工作人員與她溝通，她也真誠道歉，再也沒有過於激動的行為。不理智的言行不可取，但也希望大家不要只是看圖或看視頻說話，有時我們眼睛看到的並不是事實的全貌。」感謝影迷們一路以來的支持和喜愛。

「葉童被瘋狂粉絲拽下車」成為熱搜。（微博圖片）