奪命提示｜最甜CP睡相騎呢郭柏妍企住瞓有段故　丁子朗身懷絕技？

TVB劇集《奪命提示》正在熱播，除了劇情吸引及高話題性外，演員玩得亦是劇集焦點之一，昨日（15日）陳山聰、張振朗、丁子朗、劉穎鏇、劉佩玥、郭柏妍等人突然在社交平台曬黑圖，到底發生什麼事？原來是由陳山聰發起了「瞓覺相Challenge」的遊戲，演員們把自己的睡相齊齊分享，當中以丁子朗及郭柏妍的睡姿最為騎呢，不愧是「最甜CP」。

昨日陳山聰、張振朗、丁子朗、劉穎鏇、劉佩玥、郭柏妍等人突然在社交平台曬黑圖。(ig圖片)

原來是由陳山聰發起了「瞓覺相Challenge」的遊戲。(ig圖片)

由陳山聰發起的Challenge，他當然率先自爆睡相：「雖然我手頭上有齊晒ASIB咁多位要員嘅瞓覺相，但係我唔會咁衰仔出賣手足，所以我而家自爆先！托住頭都瞓得著，我係咪勁先？！」陳山聰連睡覺都要「chok住瞓」，真的很難超越他，但張振朗都沒有輸很多，他分享了穿皮衣的睡相說：「識訓一定係gel哂頭，着哂皮褸，或者着禮服瞓覺，咁係呢個世界就冇人可以影到我樣衰嘅訓覺相。」

陳山聰率先自爆睡相。(ig圖片)

陳山聰連睡覺都要「chok住瞓」，真的很難超越他。(ig圖片)

張振朗著皮褸瞓覺，但點解下面有對腳？(ig圖片)

張振朗都好chok。(ig圖片)

至於第三位男士丁子朗則有點慘，帥不過陳山聰及張振朗，他只分享了一張半開眼睡覺的照片回應陳山聰：「郭長官，呢張就係我最引以為榮嘅『睡相』！」這張照片原來是出自陳山聰手筆，但就令丁子朗很自豪，連監製文偉鴻都忍不住要留言指他身懷絕技：「擘大眼，瞓大覺，失傳絕技！」

丁子朗則有點慘，帥不過陳山聰及張振朗，他只分享了一張半開眼睡覺的照片。(ig圖片)

女士方面，劉佩玥分享的睡相都屬正常，沒有什麼醜態出現：「作為姜姐，區區瞓覺樣又點會打擊到我呀郭柏飛！同埋我都瞓得好有儀態吖，特別鳴謝陳山聰，出賣小姜，我以為我瞓緊你都瞓緊！點知！」但坐在室外睡著時就被陳山聰笑：「妳咪傳說中嘅零彩晨（寧采臣）！」之後到劉穎鏇分享睡相，照片中的她穿上了大衣，更用帽來遮掩睡姿，雖然只露了牙齒，但仍然見到她保持著優美睡姿，她表示：「其實… 我真係好怕凍㗎！」有網民見到其中一張照片，她的腿被張振朗壓著來睡，不禁替她感到辛苦。

劉佩玥分享的睡相都屬正常，沒有什麼醜態出現。(ig圖片)

劉穎鏇睡覺都仍然見到保持著優美的睡姿。(ig圖片)

有網民見到其中一張照片，她的腿被張振朗壓著來睡，網民不禁替她感到辛苦。(ig圖片)

郭柏妍方面就絕對可以嘖嘖稱奇，因為她連站著都能睡，她還揚言挑戰丁子朗：「丁丁擘大眼都瞓得著，而我…就企喺度都瞓得著，ASIB係Sleeping Everywhere！Julie係咩（咪）周公嚟㗎？」雖然見到郭柏妍站著睡很好笑，但原來當日拍攝時，她因為發高燒，卻因不想影響整個劇組的進度，所以「頂硬上」發住燒拍攝，認真專業。郭柏妍發高燒連文偉鴻都不知道，他也是最近才知道郭柏妍頂著高燒拍攝，相信都心疼死文偉鴻了。不過郭柏妍都有表示當日劇組對她很好，不需要她拍攝時就讓她去休息，讓她去睡一睡，但就被拍下站著睡的一幕。

郭柏妍方面就絕對可以嘖嘖稱奇，因為她連站著都能睡。(ig圖片)

雖然見到郭柏妍站著睡很好笑，但原來當日拍攝時有段故。(ig圖片)

雖然見到郭柏妍站著睡很好笑，但原來當日拍攝時有段故。(ig圖片)