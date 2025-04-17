44歲視帝突發被內地女演員單膝跪地公開求婚：3年後我來娶你

現年44歲的黃宗澤（Bosco）帥氣迫人，今時今日的他已經名成利就，更是圈中的鑽石筍盤。黃宗澤性格鬼馬之餘，又風趣幽默，吸引很多圈中人大愛之外，還俘虜了不少女粉絲。黃宗澤早前更被黎彼得大爆他身家過億，近年主力於內地發展的他吸金力超強。人氣爆燈的黃宗澤近日突然被內地女演員公開求婚，黃宗澤更指會給對方3年時間？

黃宗澤（資料圖片）

黃宗澤除了專注演藝工作之外，還經營副業開設西餐廳。（黃宗澤微博圖片）

黃宗澤近日被35歲的吉麗在內地真人騷《藝員新訓2025》中公開求婚，吉麗突然向他單膝跪地說：「我先跟你求婚，3年後我來娶你！」黃宗澤竟然回覆她說：「那就再求我，求我辭掉我的工作陪你去美國。」吉麗立即露出驚喜的表情:「真的？」但黃宗澤給了她一個限期：「最後3年了！」吉麗聽完後流出眼淚，更和黃宗澤深情相擁。

黃宗澤近日被35歲的吉麗在內地真人騷《藝員新訓2025》中公開求婚。(小紅書圖片)

吉麗突然向他單膝跪地公開求婚。(小紅書圖片)

吉麗在社交平台公開片段，但原來一切都是《藝員新訓》中的劇情需要，她表示：「突然求婚黃宗澤前輩，我也懵圈。人生的第1次求婚，還是在老師們面前的即興表演，還好黃宗澤前輩幫我接住戲，我也大腦一片空白～ 再一次證明對戲時對手好真是太重要啦！話說通過這次的《藝員新訓》綜藝錄制，我發現吳卓羲老師也是搞笑男啊！兩活寶真很可愛，當然我的愛還是楊茜堯姐姐啦。」終於搞清楚事情的真相，黃宗澤的粉絲不用擔心了。內地演員吉麗畢業於澳洲戲劇學院，外貌與身材都很好，更撞樣黃宗澤前緋聞女友陳瀅。

吉麗在社交平台公開片段，但原來一切都是《藝員新訓》中的劇情需要。(小紅書圖片)

終於搞清楚事情的真相，黃宗澤的粉絲不用擔心了。(小紅書圖片)

吉麗向黃宗澤求婚時，吳卓羲就在身旁看著，作為好兄弟的他怎會不虧一下黃宗澤。吳卓羲露出鬼馬的表情，還大爆黃宗澤黃宗澤「經常有好多女生跟他這樣做」：「所以他一直沒反應。」

'吳卓羲就在身旁看著，作為好兄弟的他怎會不虧一下黃宗澤。(小紅書圖片)