3億富婆孖富豪男友為汪詩詩慶生　蜜運中狀態大勇不似年屆半百

現年50歲的張玉珊(Shirley)早年憑玉女形象大受歡迎,淡出幕前後創辦美容纖體公司,在商界大展拳腳,2003年公司正式上市,當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席,其後張玉珊將公司轉讓出去,有指她的身家已經超過3億!一向低調處理感情事的張玉珊,前年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢(Calvin Lo),兩人不時一起出席聚會,日前他們就一起為甄子丹太太汪詩詩慶祝生日!

張玉珊(Shirley)淡出幕前後創辦美容纖體公司,在商界大展拳腳。(IG@shirley_msc)

2003年公司正式上市,當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席,其後張玉珊將公司轉讓出去,有指她的身家已經超過3億!(IG@shirley_msc)

張玉珊同汪詩詩私交甚篤。(IG@shirley_msc)

張玉珊前年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢(Calvin Lo),兩人不時出席朋友聚會。(IG圖片)

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。(影片截圖)

汪詩詩同妹妹汪圓圓一起慶生。(IG截圖)

即將迎來44歲生日的汪詩詩,連日來已舉行連串慶祝活動,日前張玉珊同男友盧啟賢一起出席生日會,她在IG曬出合照,並寫道:「Happy birthday to all my amazing friends born in April! 🎂🎉 You all deserve the best! 🍀🥳✨ #AprilBirthdays #Aries #Taurus」相中所見,張玉珊以一身紅色低胸連身短裙上陣,即使已年屆半百,但皮膚仍白到發光,而且緊緻有光澤,狀態大勇,完全不輸身邊年輕6歲的汪詩詩!

張玉珊同男友盧啟賢一起出席生日會。(IG@shirley_msc)

張玉珊淡出幕前從商多年,甚少出席公開活動,私生活保持低調。前年張玉珊公開認愛盧啟賢,一度成為城中熱話,但因男方曾有過一段婚姻,又曾與廖碧兒爆出戀情,更被爆出負面新聞而惹來非議,但張玉珊就為男友抱不平,又大讚男友孝順、體貼,兩人感情很好。而張玉珊與盧啟賢亦愈愛愈高調,不時一起出席聚會,感情穩定。

廖碧兒(Bernice)曾於2018年單方面宣布與相戀不足半年的盧啟賢分手。(視覺中國)

張玉珊同富豪男友盧啟賢為呂良偉太太楊小娟慶生。(影片截圖)

出席蔡一智60歲生日會。(IG@shirley_msc)

出席慈善晚宴。(IG@shirley_msc)

張玉珊同男友盧啟賢一起出席慈善籌款晚宴,非常合襯!(IG@shirley_msc)

首度在IG上載與男友的合照!(IG@shirley_msc)