3億富婆孖富豪男友為汪詩詩慶生 蜜運中狀態大勇不似年屆半百
撰文：董欣琪
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現年50歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！一向低調處理感情事的張玉珊，前年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），兩人不時一起出席聚會，日前他們就一起為甄子丹太太汪詩詩慶祝生日！
即將迎來44歲生日的汪詩詩，連日來已舉行連串慶祝活動，日前張玉珊同男友盧啟賢一起出席生日會，她在IG曬出合照，並寫道：「Happy birthday to all my amazing friends born in April! 🎂🎉 You all deserve the best! 🍀🥳✨ #AprilBirthdays #Aries #Taurus」相中所見，張玉珊以一身紅色低胸連身短裙上陣，即使已年屆半百，但皮膚仍白到發光，而且緊緻有光澤，狀態大勇，完全不輸身邊年輕6歲的汪詩詩！
張玉珊淡出幕前從商多年，甚少出席公開活動，私生活保持低調。前年張玉珊公開認愛盧啟賢，一度成為城中熱話，但因男方曾有過一段婚姻，又曾與廖碧兒爆出戀情，更被爆出負面新聞而惹來非議，但張玉珊就為男友抱不平，又大讚男友孝順、體貼，兩人感情很好。而張玉珊與盧啟賢亦愈愛愈高調，不時一起出席聚會，感情穩定。