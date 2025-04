力捧港姐竟被指唔靚、戲屎、站姿粗魯　虛心覆負評親民到難以置信

近日在《奪命提示》中有性感演出的郭柏妍,自2020年選港姐入行後,憑住清純形象獲公司力捧,不乏機會,而且觀眾緣不俗。近日有一位以郭柏妍照片為頭像的網民列出「香港最靚女排名」,該網民選的三甲,依次是郭柏妍、劉穎鏇、區明妙,這些主觀排行榜當然容易引起罵戰,有人更質疑發文者是否刻意擺郭柏妍上枱,累她「中靶」。但郭柏妍仍謙虛回覆:「受之有愧🙏🏻😭」、「我都懷疑🤔 好驚俾人打😳😳」不過之後有人貼出一張郭柏妍的戴眼鏡素顏照,並謂:「我隔籬班都有¼嘅女仔靚過佢」郭柏妍也和議:「係🤣🤣🤣」

之後關於郭柏妍的討論也愈來愈多,有人說:「不是引戰但郭柏妍真係靚咩🙏🏿」郭柏妍表示:「各花入各眼我就唔係好覺」眼見她竟然有回覆,網民就再留言跟她對話,評論其站姿粗魯:「你好靚呀,不過如果著短裙或短褲記住合埋對腳企,咁樣會再靚d 」郭柏妍一樣照單全收,留言:「知道 sorry for so 麻甩 」

由於她實在太友善和高EQ,很多人不相信是本人回覆,郭柏妍感到十分無奈,更反問:「真係我!我究竟點樣可以證明我係我 」而有人指留在TVB浪費了她,郭柏妍卻謂:「飲水思源🫶🏻 是大家認識我的地方🙌🏻」

之後有一位曾與郭柏妍合作過的特約發長文,指自己在《無間一戰》有出鏡,與她一齊做CID,但其實他根本不知道郭柏妍是誰,他透露自己後來要為一事致歉:「因為有幾個shot同框,膽粗粗問佢係咪TVB,再問佢係唔係藝訓班。當時佢勁humble 咁話我知佢係港姐嗰邊。我第一下反應係勁尷…唔係因為佢串…而係尷自己真係連人都唔識就亂X問,覺得自己好冇禮貌…當時應該要估到,因為個女仔係真!心!靚!」她又讚郭柏妍在《奪命提示》的表現比之前大躍進,希望對方原諒自己的無知、無禮。

郭柏妍就回覆這位特約:「受寵若驚😳😳 多謝 😭😭😭 突然間無間一戰嘅回憶返晒嚟😆😆唔會冇禮貌 放心放心 因為我都冇諗過大家會知道我 🫢」不過最搞笑的,是有人批評她「啲戲屎X到傻」郭柏妍竟說:「多謝你有睇 辛苦哂😭🙏🏻」實在親民得令人佩服,難怪會有人以為不是她本人。

