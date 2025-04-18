姜濤被罵「人肥歌雞舞賤」　稱已過去：好多謝王晶前輩對我嘅批評

MIRROR「哥與弟」姜濤與陳卓賢今日現身主題樂園，出席「家姐細佬後援會」成立典禮，二子送上主題曲《抱抱大熊貓》外、又即場自製玩具。姜濤早前探訪熊貓時，曾試食竹葉，問他味道如何，他表示「OK嘅，但仲理解緊點解佢哋鍾意食。」Ian指當時見到姜濤此舉並未感到驚訝，只要他開心就好。

Ian即將進行下一場巡場，他預告生日很大機會在澳洲中渡過。（陳順禎攝）

Ian同姜濤為熊貓家姐細佬整玩具。（陳順禎攝）

對於王晶早前在微博怒罵，是否如限動所講「得啖笑」，姜濤說：「首先好多謝王晶前輩對我嘅批評，我哋作為後輩始終無辦法講太多，一直秉持住接受每一個人嘅意見，無論佢嘅出法點係咩，我哋都係咁理解，所以件事喺我呢度已經過去，大家食完花生就算。」姜濤又指出道至今有不少評論，不會因今次事件而太影響心情，自己亦學會接受與承受，又呼籲大家理性討論，對於秋生讚可愛，姜濤表示：「多謝秋生哥，你都好型！」

姜濤表示身為後輩，前輩任何批評都會接受。（陳順禎攝）

而對於Jeremy 日前推出新歌《Tie Me Now》，被指與韓團Stray Kids歌曲旋律相似，Ian表示因未聽以上歌曲，所以不便評論。問到之後在創作或揀歌上，與團隊會否更謹慎，他說：「如果創作的話，我覺得要聽多更多歌，咁係為咗避免自己寫出嚟嘅歌，同其他歌嘅旋律好相似，我都有試過自己寫，某幾個旋律同自己聽過嘅歌好似，意識到時會改咗佢，但Jeremy 呢件事我評論唔到。」Ian又指自己的《Got U》也曾因開首的結他和弦而引起抄襲之嫌，所以他望大家深入了解才再作評論。