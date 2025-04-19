樂壇巨星英國被偶遇親民舉動好驚喜　生圖一特徵極疲憊惹網民心疼

歌神陳奕迅 (Eason) 日前剛完成了他的《 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》倫敦站的兩場演出，該兩場演唱會在全球知名的 The O2場館公演，為樂迷帶來了精心編排的曲目、震撼的舞台效果，以及沉浸式的現場體驗，相當精采。倫敦站的演出亦是陳奕迅今次世界巡迴演唱會的一個重要里程碑，Eason透過他的歌聲與舞台藝術，帶領樂迷穿越恐懼與夢想之間，挖掘內心深處的力量與希望。

《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 - 日本•東京站》正式官宣。

陳奕迅早前在澳洲開騷。（微博圖片）

今日凌晨有網民於社交網分享了在英國街頭與陳奕迅的合照，留言寫道：「你怎麽知道我騎車快5分鐘Cowley到Trinity 你怎麽知道在牛津停了兩輛不太常見的面包車 你怎麽知道我在牛津碰到陳奕迅了 #陳奕迅 #英國」從動態生圖中可見陳奕迅戴上冷帽，打扮casual孭住背囊，擠出微笑與粉絲位照，還為對方簽了名，十分親民友善，令一眾網民大表羨慕。而有不少網民的焦點就落在陳奕迅疲憊的樣子之上，留言表示：「Eason 看起來好疲憊的樣子，連續開了兩場演唱會 好辛苦 而且他直咳嗽！」、「好心疼，時差估計也沒休息好」、「好心疼啊~突然感覺我們的臣也是會老的，好疲憊的感覺」。

陳奕迅的親筆簽名。(小紅書)