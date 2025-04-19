39歲性感女神自爆疑遭男按摩師性騷擾　觸碰敏感部位：不太對勁

現年39歲的台灣女星安心亞，擁有天使臉孔，魔鬼身材，是不少人心目中的性感女神代表之一。然而，近日她就在主持的綜藝節目《同學來了》就自爆曾疑遭到按摩師性騷擾，對方一路按到她大腿內側，令她覺得有點兒不妥。

安心亞是不少人心目中的性感女神代表之一。（安心亞微博圖片）

在節目最新一集主題為「誰說漂亮性感就要被騷擾，不忍了！我要公布那匹狼！」，而主持人安心亞就分享過去曾去體驗按摩疑遭男師傅性騷擾一事，她表示：「就像我去按摩的時候，之前會找男師傅按腳，就是按一按的時候就滿舒服的，但是他按一按之後，我有一點就是舒服快要睡着的時候，後來按到大腿，就覺得好像有點不太對勁。」令她感到十分矛盾。

安心亞在節目上自爆疑遭到按摩師性騷擾。（影片截圖）

聽完她的訴說後，另一主持人阿Ken 就表示：「可是問題是你是舒服的。」令她急忙解釋表示：「我是舒服，可是我又有點不舒服，因為他摸到我的大腿內側，（太進去）對，男生欸。不行吧！他這個位置是不是太高了。」

安心亞覺得男師傅按到她大腿內側，覺得有點不妥。（影片截圖）

對此，來賓之一的心理學家海苔熊就表示，其實有很多當事人會遇到這種兩難的情況，根本不知道算不算被騷擾，但他卻認為就算不確定是否被騷擾，當下還是可以講出來。就安心亞的情況，他認為可以這樣說：「師傅，我覺得你這樣按其實滿舒服的，但我同時也會覺得有點怕怕的。」藉由與按摩師傅的對話，看對方的反應來判斷是否遭到騷擾。