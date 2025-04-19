頂級女神名店試衫獲超級vip待遇極有派場　生圖曝真實狀態惹熱議

現年70歲的大美人林青霞一向駐顏有術，無論樣貌和身材都keep得好好，比真實年齡年輕不少。即使她已經青春不再，卻展現了不同年紀的美態，完美示範優雅地老去，如今老了也依然漂亮迷人，風采依然，舉手投足都充滿星味，是不少人心目中永遠的女神。日前有網民於一家名店偶遇林青霞，並把她的生圖放到社交網上分享，曝光了她的真實狀態。

第60屆金馬獎另一項「終身成就獎」頒發予林青霞。（金馬獎直播截圖）

林青霞年前參演了內地綜藝真人騷《偶像來了》。（VCG）

該名網民以「誰這麽好命 在香港IFC偶遇林青霞」為標題，留言寫道：「都說香港逛街很容易遇到明星，可沒想到的是竟然遇到這麽大的明星 前兩天在香港IFC逛街居然撞見林青霞在Lanvin試衣服 本來只是去看看有沒啥新款，看到店里好多sales圍在那，等她轉頭和sales說話，直接瞳孔地震：這不是青霞姐嗎？！她應該剛試好衣服出來，一身紅裙，仿佛看見電影里那個東方不敗本尊，真人身材纖薄挺拔，素顏皮膚仍在發光 誰信這是70的人…舉手投足都優雅到不行 和店員說話時聲音輕輕柔柔的…怪不得亦舒說林青霞從頭美到腳趾 原來美人真的不會遲暮」。

70歲的「大美人」林青霞不老容貌再次驚豔網民！（IG/@hlingling）

相中可見林青霞當時在名店內正對着鏡子在看自己試穿紅色連身晚裝裙的效果，隱約見到她是素顏的，狀態相當不錯，散發出自然真實的美態，風采依然。不少網民都留言大讚林青霞完美演繹優雅地老去，博主再補充說：「漂亮已經無法形容姐姐的美」。

林青霞所試的晚裝裙。(小紅書)

林青霞在名店試衫生圖。(小紅書)

林青霞昔日泳照。(網上圖片)