張倫碩直播否認為錢接近鍾麗緹　結婚9年恩愛如初：我做錯甚麼？

現年54歲的性感女神鍾麗緹在2016年與內地男星張倫碩結婚，但二人年齡相差12歲且名氣不對等，所以這段婚姻一直以來都引起不少議論。近日，男方在直播時面對網民尖銳問題亦大方回答，否認為錢而接近鍾麗緹，表明自己也有演出工作，只是受到的關注度沒有那麼大而已，強調表示：「難道我做錯了甚麼？」

鍾麗緹﹑張倫碩在2016年結婚。（張倫碩微博圖片）

在健身直播中，有網民就質疑張倫碩是不是為了錢而接近鍾麗緹，對此他則大方回答，並以反問形式指出這根本就是性別歧視：「我的媽呀！那我想問你所有的這個男生，如果找的女生工資沒他高，是不是這些女的都是傍大款呀。你敢說這句話嗎？你敢說這個所有的女性只要賺的錢沒有老公多都是傍大款嗎？如果你敢說這句話，我就說不用說我，你就會被別的女性噴死，就是你這個首先是性別歧視。」

張倫碩大方回應網民質疑。（微博圖片）

而他就此質疑顯得極無奈表示：「你說我有甚麼罪呢？難道我做錯了甚麼？我就是做錯了我的太太在事業上比我成功一些，然後在工作的能力上比我強一些，然後我就有錯。那你的意思是你老公或者你的家人一輩子不能比你好，比你好你就有錯，所以大家去想一下，這個邏輯都不成立的。」他又舉例表示：「你們所謂的世紀婚禮，不都是男生比女生大嗎？那男的比女的大就行，女的比男的大就不行，對不對。」

二人結婚至今多年依然恩愛。（張倫碩微博圖片）

對於網民們的質疑，張倫碩表明自己沒有生氣，反而建議網民需要用邏輯去思考問題：「我有甚麼錯，我以前我也是演戲我也唱歌，我現在也有演出，我去做我的事兒，但我的事兒可能沒有那麼大，可能沒有那麼多熱度和新聞，然後大家覺得說你有罪，你有錯，這個邏輯是甚麼？」不少網民都認同張倫碩的說話，紛紛留言叫他做好自己就行了。

結婚9年的他們，一路走來受到不少議論，雖然鍾麗緹至今沒有為張倫碩誕下愛的結晶，但他卻一直視她的三名女兒視如己出，一家五口感情相當之好。

一家人感情相當好。（張倫碩微博圖片）