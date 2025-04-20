TVB天然美女卸妝後更驚艷　老爺勁猛料身家幾十億

現年33歲的王敏奕（Venus）於2019年與拍拖六年的曾國祥結婚，而她的老爺曾志偉不但現時身任無綫電視總經理（節目內容營運），王敏奕亦因此被外界稱呼做「家嫂」，曾志偉更曾被老友陳百祥（阿叻）大爆身家幾十億，十分猛料！日前王敏奕在社交平台分享一段落妝前後的影片，肌膚狀態令人驚艷，氣質非同凡響！

王敏奕於2019年與拍拖六年的曾國祥結婚。（IG@wongmanyik）

王敏奕加入TVB後被稱做「家嫂」。（IG圖片）

王敏奕係天然美女。（IG@wongmanyik）

王敏奕係天然美女。（IG@wongmanyik）

王敏奕罕有低胸。（IG@wongmanyik）

王敏奕完成一天工作後，「me time」要做的第一件事便是落妝。影片所見，王敏奕化上自然色調的妝容，以啡色及淡粉紅為主。她束起超濃密的長曲髮後，便開始洗面程序，見她雙手用力在面部按摩，連眼皮、眼眉、嘴唇位置就清洗乾淨，之後用即棄綿巾抹乾，妝前和妝後竟然完全沒有走樣，只是眼眉由啡色轉回原來的深黑顏色，肌膚望落依然細嫩無瑕，狀態極佳，令人十分羨慕。

王敏奕返屋企第一件事就係落妝。（IG@wongmanyik）

王敏奕化妝前靚樣。（IG@wongmanyik）

王敏奕返屋企第一件事就係落妝。（IG@wongmanyik）

王敏奕落妝前後分別唔大。（IG@wongmanyik）

+ 3

王敏奕說：「落妝係step one，令我成個人卸下一日嘅壓力嘅最佳方法，跟住最緊要就係點可以瞓一覺好。我覺得點樣可以臨瞓前令自己進入一個休息狀態，有時睇一本療癒啲嘅書係有用，等自己可以處於一個放鬆狀態。」鄭希怡留言讚：「落完妝仲靚😍素顏美女」，網民亦留言：「天然美」、「最靚家嫂」、「化不化妝完全沒有區別呀」、「化妝同落妝冇分別😮好靚好pure」等。

網民激讚。（小紅書@王敏奕）

網民激讚。（小紅書@王敏奕）

鄭希怡讚係素顏美女。（IG@wongmanyik）

曾志偉有兩段婚姻，四個子女，他和第一任妻子王美華，育有長女曾寶儀和小女曾詠儀，婚姻維持3年；而跟第二任妻子朱錫珍，則育有長子曾國祥和幼子曾國猷。身為無綫電視總經理（節目內容營運）的曾志偉曾被好兄弟陳百祥（阿叻）爆他身家幾十億，去年再榮升網紅「瘋狂小楊哥」分公司老闆，該公司市值千億，曾志偉的身家自然再暴漲！除了吸金力強之外，曾志偉本身亦投資有道，TVB節目《樓價有得估》曾曝光其清水灣舊住所，他於1988年以403萬購入該獨立屋，多年後以近1億售出，賬面獲利超過25倍。

曾志偉去年榮升網紅「瘋狂小楊哥」分公司老闆，該公司市值千億，曾志偉身家自然再暴漲！（資料圖片/葉志明攝）

王敏奕16歲便參與電影《烈日當空》演出，同時兼顧學業及演藝工作，她跟曾國祥結婚後，在TVB便劇接劇無停手，拍過《香港愛情故事》、《刑偵日記》、《把關者們》、《法證先鋒V》、《新聞女王》、《家族榮耀之繼承者》等等。在今年的《萬千星輝頒獎典禮中》，王敏奕同時憑《旁觀者》及《婚後事》提名最佳女主角，以及憑《法證先鋒6 倖存者的救贖》角逐最佳女配角，最後憑當晚一身華麗造型，勇奪當晚的「最佳衣著女藝人」獎，她於直播鏡頭前表現可愛，激動地高舉獎座，向坐在不遠處的無綫總經理曾志偉興奮地喊道：「老爺，我攞獎呀！」隨即她又轉向身邊的人詢問：「依家唔係電視直播？」當其他參與者回應這是直播時，王敏奕驚訝地張大嘴巴說：「唔係錄影節目咩？Sorry！」令全場捧腹大笑。

王敏奕喺台慶頒獎禮獲「最佳衣著女藝人」獎。（電視截圖）

轉返個身先。（電視截圖）

竟然唔知係直播，大嗌：「老爺，我攞獎呀！」（電視截圖）