現年33歲的人妻兼靚媽陳凱琳(Grace)貴為2013年香港小姐冠軍,以及2014年度華姐冠軍,靚樣備受公認,即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝,都絕無半點師奶味,無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL,深受品牌及廣告商的喜愛,工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品,相當勤力。

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。(資料圖片)

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子,一家五口美滿幸福。(IG@ghlchan)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳昨日於IG出post公開了她生了三個小朋友依然身材fit爆的秘訣,留言寫道:「I DIDN'T want to share this with you but…Here's one of the reasons how I keep myself FIT after 3 kids. 原來屋企都可以輕鬆練到 #Pilates 1塊板 = 全身訓練:針對手臂、大腿、腹肌、臀部,全面塑形~生咗3個都可以有馬甲線?每日堅持10分鐘,同肚腩、拜拜肉講Bye Bye 」。影片中她穿上瑜伽服盡騷Fit爆身材,瘦到連肋骨的形狀都看到了,相當驚人。

陳凱琳盡騷fit爆身材。(ig圖片)

