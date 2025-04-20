前TVB主持效力18年離巢後工作量急增　做「脫無者」三字形容心情

現年43歲的「一蚊Joe」游莨維在今年2月宣布離巢效力18年的無綫（TVB），昨日（19日）他現身觀塘出席活動，接受《香港01》訪問時開心透露離開TVB後工作量大增：「呢排食埋啲春茗，發現OK呀，返嚟嘞啲Job！一話『脫無』（離開TVB），啲人話即係有嘢可以搵你嘞喎，依家佢哋會形容我抵用囉！」游莨維更興奮到舉起手指公。

游莨維早前宣布離開工作18年的TVB。（ig@1masterjoe）

游莨維「脫無」後工作量急增。（梁碧玲攝）

開心到舉手指公。（梁碧玲攝）

游莨維透露一星期已接了兩個大型司儀工作，他說：「呢期好開心，做咗幾個相對比較大嘅工作，周三（16日）同芷菁姐（陳芷菁），喺TVB都未夾過芷菁姐，出咗嚟夾芷菁姐我好開心呀！噚日（即前日，18日）又同吳幸美喺南區做一萬人盤菜宴，喺公司好少夾幸美，出到去真係江湖見，又OK喎。」

兩隻手指公讚好。（梁碧玲攝）

游莨維暫時唔使做保險。（梁碧玲攝）

佢話啲人形容佢「抵用」。（梁碧玲攝）

由於工作量大增，游莨維早前考獲「四大牌照」地產、地盤、保安和保險，原打算做入行前做過的保險，但現在都暫時擱置。而圈外太太亦全力支持，他說：「上年整年冇乜嘢做，改簽邵氏又真係冇乜嘢做，可能適應期唔知拍劇定做主持好？上年真係比較差啲，最後決定唔續約，太太有畀意見同鼓勵，話『你喺適舒圈18年，應該出去闖下』，有高人有勸我走唔使大鑼大鼓，但我就覺得要交待畀大家知我唔續約。」他曾自爆吃了4年「軟飯」，現在的賺錢策略是「密做」，希望狂接司儀工作，並能抽時間照顧五歲和八歲子女，接送返學放學，享受親子樂。

離巢後狂接司儀工作。（IG@1masterjoe）

游莨維同吳幸美做拍檔。（IG@1masterjoe）

游莨維同吳幸美做拍檔。（IG@1masterjoe）

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游莨維離巢前亦有問太太意見。（ig@1masterjoe）