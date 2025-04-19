中年好聲音3｜張與辰激讚姚焯菲專業　要求高又努力：另眼相看

《中年好聲音3》新一集只餘下最後十強較勁，4月20日一集選手將與「聲夢」畢業生合唱，當中張與辰和姚焯菲合唱《許願》一曲，一男一女合唱情歌本無不妥，但張與辰與姚焯菲的年齡就差了不止一大截，而是將近廿年。張與辰今日（19/04）出席活動接受《香港01》訪問時，就表示用了一個「哥哥與妹妹對話」的形式去唱。



《中年好聲音3》張與辰被睇高一線。（梁碧玲 攝）

張與辰受訪時，表示自己目標在三甲：「始終係比賽嚟嘅，都想入到三甲嚟獎勵自己，同埋回饋返畀支持自己嘅人。如果冇嘅話，對我嚟講唔會係失望，唔會唔開心，真係唔會。因為參加比賽就係想令更多人認識張與辰呢個歌手，而家我都已經達到呢個目的。」他坦言，期待比賽過後的工作目標，即是出一張廣東話專輯，及在香港和馬來西亞開演唱會。

《中年好聲音3》張與辰表示，希望比賽後可以出個人專輯和開個人演唱會。（梁碧玲 攝）

張與辰激讚姚焯菲專業。（TVB圖片）

張與辰和姚焯菲合唱《許願》一曲。（TVB圖片）

談到與姚焯菲合唱《許願》，他解釋揀歌方面也思考了一番：「太多歌過於深情，其實自己都驚尷尬，唱出嚟嘅時候有代溝嘅感覺，所以就揀咗《許願》呢首歌。首先呢首歌比較有時代感，其次我哋唱嘅時候係抱着一種感覺，哥哥話畀妹妹知愛情係點，我鼓勵佢佢又鼓勵我。」張與辰又激讚姚焯菲專業，對自己要求高：「會對佢另眼相看，因為佢好努力，非常之努力，同埋佢對自己要求非常非常之高。我哋一齊練習嘅時候佢會表達到自己想要啲乜嘢，或者我哋做得唔夠好嘅地方，我哋會不停咁練。」