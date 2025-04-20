聲夢小花簽唱會索價$1,480貴絕新人　票價高過謝霆鋒啟德最貴飛

參加《聲夢傳奇》入行的「聲夢小花」詹天文（Windy），近日為宣傳新歌《一切都是有原因的》，宣布將於5月3日在銅鑼灣舉行簽唱會，並推出收費入場制度，其中VVIP票價竟高達1,480元，甚至貴過一線歌手的大型演唱會。

詹天文（Windy）近日為宣傳新歌《一切都是有原因的》，宣布將於5月3日在銅鑼灣舉行簽唱會。（IG@win_dy__）

Windy的簽唱會設有兩種票價，Fans門票為980元，可參與兩個半小時的簽唱會，每人可與偶像互動1分鐘，期間可自由合照、傾偈及簽名；而VVIP門票則需多付500元，合共1,480元，能在簽唱會前與Windy共聚半小時，一同進餐、合照、拍片及簽名等，限額僅20名。

簽唱會設有兩種票價，Fans門票為980元，可與偶像互動1分鐘，期間可自由合照、傾偈及簽名；而VVIP門票則是1,480元，能在簽唱會前與Windy共聚半小時，一同進餐、合照、拍片及簽名等。（IG@win_dy__）

雖然有很多福利，但1,480元的入場費索價非常進取，引起不少人熱議，貴過天王天后演唱會。（IG@windy_official_fansclub）

有網民對Windy的票價表示震驚，因為謝霆鋒的啟德演唱會《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，最高票價都只是1,380元，而鄭秀文去年紅館騷《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》，又唱又跳近3小時，最貴門票亦只是1,080元。有人認為：「每分鐘要畀49.3元，貴過睇紅館個唱喎！」不過都有粉絲認為機會難得，直言：「可以同Windy共聚半小時，齋睇佢對腳都值回票價。」

謝霆鋒的啟德演唱會《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，最高票價都只是1,380元。（IG@chefnicookies）

不過百貨應百客，有粉絲認為「可以同Windy共聚半小時，齋睇佢對腳都值回票價。」（IG@win_dy__）

活動門票亦包含多項限量精品，包括Windy現場親筆簽名的200頁MV相冊、特別版尼龍袋及Q版御守。雖然網上意見不一，但顯然無損粉絲們的熱情支持，VVIP門票已告售罄，足見Windy的人氣之高。