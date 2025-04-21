57歲周慧敏內地開騷不停簽名極寵粉　被捕獲大特寫牙齒保養成焦點

57歲的周慧敏（Vivian）在90年代憑仙氣外貌和氣質，被封為「玉女掌門人」，多年來保持靚樣和標誌性的烏黑長直髮，獲讚是凍齡女神。不過，日前周慧敏到佛山舉行《地老天荒愛一場巡迴演唱會》，離開時被粉絲近距離捕捉她的大特寫，赫然見到一排帶黃兼不齊整的牙齒，令女神形象打折扣。

周慧敏經常在官網曬靚相。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏係大家心目中嘅不老女神。（IG@vivianchowwaiman）

真係由細靚到大。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏去年9月在澳門演唱會上突然宣布告別歌壇，稱「不再舉辦大型演唱會」，不過這場巡迴演唱會仍未結束，日前去到佛山站。有歌迷在小紅書分享一段約3分鐘的影片，穿上湖水藍色背心款連身裙的周慧敏極之親民，雖然被十多人手牽手人鏈式包圍住，但她仍主動走近粉絲群，逐一為大家簽名，可謂有求必應。

57歲嘅周慧敏依然保養得好好，皮膚雪白。（小紅書截圖）

57歲嘅周慧敏依然保養得好好，皮膚雪白。（小紅書截圖）

周慧敏有人鏈保護，但仍主動走近粉絲幫忙簽名。（小紅書截圖）

好多人叫周慧敏唔好退休，周慧敏亦有答Fans問題。（小紅書截圖）

周慧敏嘅牙齒成大家談論話題。（小紅書截圖）

下排牙齒有啲唔齊整，被指偏黃。（小紅書截圖）

該名歌迷由高角度拍攝，周慧敏一邊簽名一邊解答粉絲的問題，有人問她何時會去北京開騷，周慧敏以國語回答：「其實不是我能決定」，期間見她的牙齒顏色偏黃，下排的牙齒更有點不齊整，跟她在社交平台發布的雪白牙齒似乎有點出入，引起網民熱討。有網民留言：「這牙是不是吸煙喝咖啡成這樣子」、「人老眼先老，然後到牙老」，但亦有人覺得是現場燈光所影響，很多人大讚是「童顏女神」、「依然好靚女」。

離開前仲同fans握手，極親。（小紅書截圖）

揮手。（小紅書截圖）

揮手。（小紅書截圖）

有保安保護，仲有疑似工作人員手牽手人鏈式保護周慧敏。（小紅書截圖）

好多網民討論周慧敏牙齒，亦有人讚好靚女。（小紅書截圖）

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