Edan呂爵安深夜直播坦承「呢半年幾唔開心」 再次確認林明禎地位

Edan做完《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》，深夜Emo直播。（陳順禎攝）

Edan（呂爵安）過往喜歡以直播方式與「爵屎」講經，昨晚（20）日，完成《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》返到屋企，邊食宵夜邊直播，與爵屎來一場Emo分享環節，歷時差不多個半小時。

過去半年經歷了很多事情，曾一度不知如何面對爵屎。（影片截圖）

Edan表示過去半年經歷了很多事情，又提半年前發生事情時，很想透過直播與大家溝通，因為直播向來是與爵屎溝通的模式，自己亦喜歡這種獨有的連繫，雖然Edan未有指明半年前是什麼事情，但應該是去年11月被影到與林明禎台灣行夜市一事。

Edan認為只要爵屎沒有誤會自己，以後自己亦無需太在意別人看法。（影片截圖）

Edan表示最後因身邊的人勸告而未有直播。「講到尾都係驚，驚會失去 。因為嗰一次意識到我會失去啲嘢、影響啲嘢。」之後他續說：「呢半年都幾封閉自己，好綁手綁腳、好多人指指點點，一直好多內心鬥爭，唔知點好。」而當他早前重溫第一次solo演唱會，看到自己曾在台上講「ED 偶像」，有感自己當時初生之犢不畏虎，但後來才發現自己太天真、想法太簡單。「原來我口口聲聲話唔驚，原來我都係會驚，唔夠堅定，未知自己想要咩、成為咩人。」Edan坦言過去半年過得並不開心，一直以為自己很理性，但原來也會emo。

唔少爵屎睇完直播後，都表示會繼續力撐Edan做「ED偶像」。（資料圖片）

Edan強調這次直播是為爵屎而開，因為爵屎是他重視與珍惜的人，以後只要互相關心對方，無需太理會別人。「對你哋、對一直發生咁多年仲喺度嘅你哋，可以打返開我個心，勇敢啲踏出呢步，想直接同你哋分享我經歷嘅事情，做返我想做嘅Artist。」Edan表示如今工作能支持自己的生活，擁有擁有夢寐以求的東西，但卻越來越迷惘，亦沒有特別感到開心，這或許是入行7年不自覺累積下來的壓力。

靠睇書開解自己。

關於緋聞部分，Edan亦在直播中向爵屎直白地說：「e 、佢係我身邊我重要嘅人我性格唔希望見到呢啲，同埋我覺得同你哋講咗，同你哋無呢個誤會，以後出面點講，我都唔需要再講咩我淨係care我想care嘅人。」Edan解釋收到不是DM用十分難聽的字眼罵林明禎，又曾見到有網友說新歌是為林明禎而寫，但新歌歌詞實際上是由Wyman（黃偉文）負責 。

而對於早前被指一提女友即不悅兼指傳她黑心，Edan亦有解釋：「我係公眾人物我理解，要有啲嘢畀人講下，你問我會盡量配合，但如果係一啲網民講嘅嘢，你寫然後標題，你又要我去回應，但真係唔係嗰回事，我都唔知點去處理。我都發覺其實無辦法，我唔想再被呢啲嘢影響。同埋最奇怪、棘嗰個位係平時採訪大家都關係好、會講笑、影相簽名，但返到去點解新聞會咁寫？我明白係好juicy , 好多人想問、想講，但我一直覺得感情唔需要講咩，我都28歲人，鍾意人有咩問題？就算我媽媽問我，以前中學問我有無鍾意啲咩女仔，我都唔會講。」