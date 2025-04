國際巨星慶細18歲愛妻生日又攬又啜　全副身家畀老婆寵成億萬闊太

國際武打巨星甄子丹(Donnie)與汪詩詩結婚逾20年,兩人育有一對子女甄濟如(Jasmine)及甄濟嘉(James),一家四口常聚會合照,家庭融洽。甄子丹與汪詩詩廿年來愛得甜蜜,每次汪詩詩生日甄子丹均會大肆慶祝,今年亦不例外。今天(21日)是汪詩詩44歲生日,甄子丹出Post大讚老婆靚女又閃耀,又攬又錫極寵妻!

甄子丹與汪詩詩。

甄子丹曬出當年與汪詩詩二人的婚照( 微博@甄子丹 )

甄子丹大女甄濟如遺傳媽媽汪詩詩高眺身形。(IG:@bulletfilmsofficial)

甄子丹趁太太生日,發文大讚汪詩詩是家中既是閃耀的星星,也是靈魂人物,並大讚汪詩詩有趣、熱情及才華洋溢的女超人(super woman),兼公開示愛:「you are a shining star, heart and soul in the family, you r the most fun, talented, passionate, amazing super woman!!! 」甄子丹對住老婆又攬又啜,哄得汪詩詩笑到「見牙唔見眼」。甄子丹分享多張汪詩詩婚照,對愛妻十年如一日寵愛。有指甄子丹單是香港物業已超過3億元,兩年前在意大利補辦婚禮時甄子丹曾指成副身家全給汪詩詩打理,真是幸福!

甄子丹對汪詩詩又攬又啜。(IG圖片)

甄子丹對汪詩詩又攬又啜。(IG圖片)

甄子丹對汪詩詩又攬又啜。(IG圖片)

靚女!(IG圖片)

靚女!(IG圖片)

婚紗照。(IG圖片)

婚紗照。(IG圖片)

婚紗照。(IG圖片)

甜蜜。(IG圖片)