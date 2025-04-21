國際巨星慶細18歲愛妻生日又攬又啜　全副身家畀老婆寵成億萬闊太

國際武打巨星甄子丹（Donnie）與汪詩詩結婚逾20年，兩人育有一對子女甄濟如（Jasmine）及甄濟嘉（James），一家四口常聚會合照，家庭融洽。甄子丹與汪詩詩廿年來愛得甜蜜，每次汪詩詩生日甄子丹均會大肆慶祝，今年亦不例外。今天（21日）是汪詩詩44歲生日，甄子丹出Post大讚老婆靚女又閃耀，又攬又錫極寵妻！

甄子丹與汪詩詩。

甄子丹曬出當年與汪詩詩二人的婚照（ 微博@甄子丹 ）

甄子丹大女甄濟如遺傳媽媽汪詩詩高眺身形。（IG：@bulletfilmsofficial）

甄子丹趁太太生日，發文大讚汪詩詩是家中既是閃耀的星星，也是靈魂人物，並大讚汪詩詩有趣、熱情及才華洋溢的女超人（super woman），兼公開示愛：「you are a shining star, heart and soul in the family, you r the most fun, talented, passionate, amazing super woman!!! 」甄子丹對住老婆又攬又啜，哄得汪詩詩笑到「見牙唔見眼」。甄子丹分享多張汪詩詩婚照，對愛妻十年如一日寵愛。有指甄子丹單是香港物業已超過3億元，兩年前在意大利補辦婚禮時甄子丹曾指成副身家全給汪詩詩打理，真是幸福！

甄子丹對汪詩詩又攬又啜。（IG圖片）

甄子丹對汪詩詩又攬又啜。（IG圖片）

甄子丹對汪詩詩又攬又啜。（IG圖片）

靚女！（IG圖片）

靚女！（IG圖片）

婚紗照。（IG圖片）

婚紗照。（IG圖片）

婚紗照。（IG圖片）

甜蜜。（IG圖片）