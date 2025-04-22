33歲翻版唐詩詠疑閃婚曬4卡巨鑽　曾為前度孭巨債要眾籌轉做保險

現年33歲的曹思詩（CC Cho）初出道時樣貌清純，有「翻版唐詩詠」之稱，前年宣布息影後，轉行做保險從業員。曹思詩在2019年因替舊愛作擔保人，為此孭起630萬巨債，其後她在Facebook社交平台上眾籌，並公開個人銀行帳號作「緊急眾籌」，以解決燃眉之急。現已事過境遷，曹思詩最近疑有新戀情，連日在社交平台放閃，還騷出大大粒鑽石戒指，似乎有喜訊宣布。

曹思詩初出道有「翻版唐詩詠」之稱。（ig@choccccc）

做Yama Girl時期嘅曹思詩，好pure呀！（ig@choccccc）

曹思詩初出道有「翻版唐詩詠」之稱。（ig@choccccc）

曹思詩轉行做保險經紀，收起性感，十足女強人。（ig@choccccc）

日前曹思詩在IG限時動態分享了一段影片，見她在代表結婚的左手無名指上，戴住一隻水滴型的巨型鑽戒，保守估計有4卡，非常閃爍耀眼。她標寫道：「You know me so well🥹😍全世界最了解我的男人☺️」圖下再留言：「So beautiful 🥹終於有時間欣賞下」，似乎已經收了這份厚禮一段時間，並標示了一位年輕大隻俊男的賬號。昨日（21日）曹思詩繼續放閃，上載一男一女手勾手的倒影照，中間還加了一個心型emoji，甜蜜滿瀉。

曹思詩突曬水滴型巨鑽。（ig@choccccc）

仲要係戴係代表結婚嘅左手無名指上。（ig@choccccc）

甜蜜手勾手行街。（ig@choccccc）

曹思詩近年轉行做保險。（ig@choccccc）

孭名牌手袋，非常富貴。（ig@choccccc）

曹思詩tag了疑似另一半，都係屬於大隻俊朗型。（ig圖片）

曹思詩曾改藝名曹卓榣，2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍，之後拍過廣告及MV女主角。曾經為亞洲電視合約女藝員，2013年過檔無綫報讀藝員訓練班，期間演出角色多屬閒角，反而在J2主持旅行節目《Go! Yama Girl》及《山系女行Yama Girl》系列，靠好身材獲觀眾關注。至2019年離巢後，轉投王晶的星王朝旗下，計劃殺入內地拍攝網絡電影，同時又與友人合資五位數搞泳衣網店，並親自做生招牌Model吸客。

曹思詩係J2旅行節目《Go! Yama Girl》及《山系女行Yama Girl》系列嘅第一代主持，靠好身材獲觀眾關注。（ig@choccccc）

曹思詩曾經同陳嘉寶一齊行山。（ig@choccccc）

曹思詩初出道有好似唐詩詠，都係走清純踏線。（ig@choccccc）

同年，曹思詩自爆出為曾在一起八年的舊愛欠下630萬債務的醜聞，當時她在網上公開個人行戶口呼籲「緊急眾籌」，直言賣樓後會逐個逐個向所有人還款：「我已經沒有積蓄了，我問了所有朋友現在只能借到40萬，我請求大家可以幫幫我，一千幾百都可以。」被網民笑「無腦」。前年曹思詩現身ViuTV為《晚吹—戀講嘢》節目做嘉賓，樣貎突變，被網民指似「厚唇崔碧珈」，並重提當年為前度而欠下過千萬債務的經歷，指當時每天收到過百個奪命「追債Call」，非常無助坦言有想過自殺。

曹思詩身材惹火，曾推出過半裸寫真集。（ig@choccccc）

點擊睇更多曹思詩性感靚相：