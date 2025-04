33歲翻版唐詩詠疑閃婚曬4卡巨鑽　曾為前度孭巨債要眾籌轉做保險

現年33歲的曹思詩(CC Cho)初出道時樣貌清純,有「翻版唐詩詠」之稱,前年宣布息影後,轉行做保險從業員。曹思詩在2019年因替舊愛作擔保人,為此孭起630萬巨債,其後她在Facebook社交平台上眾籌,並公開個人銀行帳號作「緊急眾籌」,以解決燃眉之急。現已事過境遷,曹思詩最近疑有新戀情,連日在社交平台放閃,還騷出大大粒鑽石戒指,似乎有喜訊宣布。

做Yama Girl時期嘅曹思詩,好pure呀!(ig@choccccc)

曹思詩轉行做保險經紀,收起性感,十足女強人。(ig@choccccc)

日前曹思詩在IG限時動態分享了一段影片,見她在代表結婚的左手無名指上,戴住一隻水滴型的巨型鑽戒,保守估計有4卡,非常閃爍耀眼。她標寫道:「You know me so well🥹😍全世界最了解我的男人☺️」圖下再留言:「So beautiful 🥹終於有時間欣賞下」,似乎已經收了這份厚禮一段時間,並標示了一位年輕大隻俊男的賬號。昨日(21日)曹思詩繼續放閃,上載一男一女手勾手的倒影照,中間還加了一個心型emoji,甜蜜滿瀉。

甜蜜手勾手行街。(ig@choccccc)

曹思詩tag了疑似另一半,都係屬於大隻俊朗型。(ig圖片)

曹思詩曾改藝名曹卓榣,2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍,之後拍過廣告及MV女主角。曾經為亞洲電視合約女藝員,2013年過檔無綫報讀藝員訓練班,期間演出角色多屬閒角,反而在J2主持旅行節目《Go! Yama Girl》及《山系女行Yama Girl》系列,靠好身材獲觀眾關注。至2019年離巢後,轉投王晶的星王朝旗下,計劃殺入內地拍攝網絡電影,同時又與友人合資五位數搞泳衣網店,並親自做生招牌Model吸客。

曹思詩曾經同陳嘉寶一齊行山。(ig@choccccc)

同年,曹思詩自爆出為曾在一起八年的舊愛欠下630萬債務的醜聞,當時她在網上公開個人行戶口呼籲「緊急眾籌」,直言賣樓後會逐個逐個向所有人還款:「我已經沒有積蓄了,我問了所有朋友現在只能借到40萬,我請求大家可以幫幫我,一千幾百都可以。」被網民笑「無腦」。前年曹思詩現身ViuTV為《晚吹—戀講嘢》節目做嘉賓,樣貎突變,被網民指似「厚唇崔碧珈」,並重提當年為前度而欠下過千萬債務的經歷,指當時每天收到過百個奪命「追債Call」,非常無助坦言有想過自殺。

