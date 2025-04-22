56歲前TVB綠葉揸名車好風光　離巢後北上發展曾被人叫吔屎

麥長青（麥包）近年看準大灣區市場，定居廣州，還當上「吃播」，透過小紅書帶大家在大灣區四處尋找美食，由於識得「搵食」，就連娘家無綫節目《大灣區美味玩攻略》都要找他帶路，可謂食出一個新高度。最近他在社交平台出片，原來已經風水山起，揸名車去車聚。

麥長青風水山起。（片段截圖）

揸波子好風光。（片段截圖）

揸波子好風光。（片段截圖）

揸波子好風光。（片段截圖）

好有型。（片段截圖）

麥長青在內地已經積累不少氣，難怪可以風山水起。早前到內地一個晚會出席活動，竟突然被叫「吔屎啦！」原來是「非凡哥」麥長青在搞氣氛，當年他憑《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演「梁非凡」一角勇奪「最佳男配角」，至今在內地仍非常受歡迎。晚宴上，麥長青重講《巾幗梟雄之義海豪情》中的金句，台上高呼：「梁非凡！」，台下則配合大喊：「吔屎啦！」可見角色深入民心。

現場突然傳來一聲「吔屎啦！」。（小紅書截圖）

原來是「非凡哥」麥長青在搞氣氛，帶領賓客重講《巾幗梟雄之義海豪情》中的金句。（小紅書截圖）

「梁非凡」一角在內地非常受歡迎。（小紅書截圖）

麥長青當年憑《巾幗梟雄之義海豪情》中「梁非凡」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2010》獲得最佳男配角獎以及翌年的《亞洲電視大獎》「最佳男配角」登上事業高峰，惟之後發展一般，2016年時麥長青原定是《親親我好媽》的男主角，傳聞因無綫電視高層之間內鬥，他成為犧牲品，在開拍前遭換角，同年12月麥長青與TVB改簽部頭合約，可惜事業仍是浮浮沉沉，至2019年約滿離巢，結束與TVB 32年之賓主關係，並轉投ViuTV。他數年後接受《香港01》訪問時曾表示：「我冇諗過會離開TVB，佢哋唔肯同我續約，又冇講原因！」被問到對此是否有所遺憾，他表示：「彩虹因七色而美麗，人生因高低起跌而精彩 ！」

麥長青憑角色「梁非凡」於《萬千星輝頒獎典禮2010》獲得最佳男配角獎以及翌年的《亞洲電視大獎》「最佳男配角」。（視覺中國）