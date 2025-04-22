網民偶遇仙氣女神搭枱食米線　對方主動撩傾偈更偷偷埋咗張單

有「仙氣女神」之稱的雲浩影（Cloud）一向以鍾愛食米線聞名，曾擔任米線店代言人，生日收到米線造型蛋糕，就連個人Telegram帳戶名亦是「最愛食米線」！近日，有網民在尖沙咀米線店偶遇Cloud，由於當時要搭枱，她抬頭一看，坐對面的竟然就是雲浩影！

雲浩影真係好鍾意食米線，初出道已做米線代言人。（資料圖片）

雲浩影連生日都收到米線造型蛋糕，絕對稱得上圈中最愛吃米線女藝人。（資料圖片）

該網民透露：「唔識俾反應之餘繼續扮冇嘢落單叫嘢食，直到同枱同附近人走咗冇咩人先同cloud講嘢，超Nice(;´༎ຶД༎ຶ`)主動同我傾咗一陣偈。Cloud中途食飽走先，過咗一陣個姨姨話幫我埋咗張單🥹OMG！仙氣女神坐喺自己對面仲可以同佢傾偈！有同佢講好鍾意聽回憶半分鐘🤣」

雲浩影絕對是新一代仙氣女神。（IG@cloudwann）

同Cloud搭枱再俾佢請食飯，到底係咩感覺？（IG@cloudwann）

網民形容這個經歷「唔止小確幸直程係大確幸✨」，感覺似拍戲一樣，最開心對方問她是否10後。她透露自己與Cloud巧合地點了腩肉、螺旋藻，公開女神點餐口味：「小窩米線，小辣，少米多芽菜，再加辣椒醬，凍檸茶少甜少冰。」

該網民公開Cloud食的米線口味，指對方跟自己一樣食腩肉和螺旋藻。（Threads@nus.nusss）

此帖文引起其他網民瘋狂留言，表示：「依個就真係贏左（咗）99%人」、「雲姨咁貼地，想瘋狂去食雲桂香撞佢了」，更幽默表示：「雲桂香同雲浩影係咪兩姊妹？」Cloud本人亦特意在貼文留言親證事件：「本人喺度」，再度引發網友瘋狂留言洗版，成功掀起一輪追蹤Cloud食米線熱潮！

網民留言表示要瘋狂去雲桂香撞雲浩影。（Threads@nus.nusss）