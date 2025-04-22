奪命提示｜劉穎鏇被指喊戲過多兼太煩：每一件事發生係好傷心

TVB劇集《奪命提示》本周進入結局篇，昨日（21日）一班演員於油塘一商場出席宣傳活動，劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲，陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋，以最短取勝。而丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋，三對情侶中，以陳山聰和劉佩玥吃到最短勝出。

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

張振朗和劉穎鏇活動後接受《香港01》訪問時都笑稱玩遊戲時完全沒有尷尬，張振朗更指自己有練開，原來是說玩甩乒乓球時的腰力：「不嬲都有練開嘅，即係腰力，正所謂好腰好腎好男人！即係一個男人最重要就係條腰嘛！」更笑指剛才的遊戲難不了他。

張振朗更指自己有練開，原來是說玩甩乒乓球時的腰力。(梁碧玲 攝)

張振朗和劉穎鏇活動後她接受《香港01》訪問時都笑稱玩遊戲時完全沒有尷尬。(梁碧玲 攝)

張振朗堅稱自己沒有尷尬更反問劉穎鏇有沒有尷尬：「完全冇！」而劉穎鏇就笑稱是自己有點尷尬：「好似係我有少少，我費事望起你嗰邊，我係望觀眾好似舒服啲。費事啦，佢做嗰啲動作，太slow motion，我都唔好望住佢，我都係望下其他觀眾嘅反應我已經知道佢做緊啲咩。」

張振朗堅稱自己沒有尷尬。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇就表示自己有少少尷尬。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇被問到有不少網民指她於劇中的「喊戲」過多，略嫌太煩，她就指其實是劇情的需要：「因為其實如果大家睇到我哋嗰個戲呢，其實每一件事發生係好傷心，即係因為嗰個劇情發展就令至到嗰場戲就需要流淚，咁我哋都係照返呢一個需要去做返。」

劉穎鏇被不少網民指她於劇中的「喊戲」過多，略嫌太煩。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇指其實是劇情的需要。(梁碧玲 攝)

至於張振朗被問到有沒有留意到張家輝向粉絲訓話的短片時，喜歡張家輝的他直指有，更指很正自己也想張家輝訓話：「有機會可以嘅話，我都想畀家輝哥訓話一番，即係畀自己嘅偶像咁樣訓話，其實將會係好high嘅。」而被問到知否舊拍檔龔嘉欣疑離巢的消息時，他驚訝的問：「下，真係㗎？去邊啊？應該唔會掛，佢啱啱先攞完（視后），我真係冇聽過。」他表示最近都沒有見面，但就會打電話問她一下了解是什麼事。

張振朗都想畀家輝哥訓話一番。(梁碧玲 攝)