奪命提示｜丁子朗冇留意龔嘉欣是否要離巢　但投訴：冇帶我哋食嘢

TVB劇集《奪命提示》本周進入結局篇，昨日（21日）一班演員於油塘一商場出席宣傳活動，劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲，陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋，以最短取勝。而丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋，三對情侶中，以陳山聰和劉佩玥吃到最短勝出。

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

「最甜CP」丁子朗及郭柏妍接受《香港01》訪問時被指玩遊戲時很尷尬，丁子朗就表示自己很僵硬：「因為我哋唔expect係玩呢個百力滋遊戲，同埋我哋都係第一次玩，初頭佢話食百力滋，佢就以為就咁食啦，我以為鬥快咁食。」但是看完陳山聰及劉佩玥的玩法後就驚呆了：「吓！係嘴對嘴咁食啊？跟住就oh，死啦！我無玩過啲遊戲，我又唔知點喎！」而郭柏妍亦同一時間發現玩法才驚覺：「原來係咁樣玩㗎呢個遊戲，所以就有啲尷尬，因為我哋事前都冇乜夾過話點樣玩，就覺得單純食㗎嘛。」還有因為今次商場很多人，所以就自然地尷尬起來。

「最甜CP」丁子朗及郭柏妍接受《香港01》訪問時被指玩遊戲時很尷尬。(梁碧玲 攝)

丁子朗看完陳山聰及劉佩玥的玩法後就驚呆了。(梁碧玲 攝)

二人被問到早前的的「激情戲」，有網民就覺得太Over，但郭柏妍就不認同，她認為是劇情需要：「因為個劇情就係話佢媽咪幻想我哋係攞走佢丈夫嘅小三同埋老公啊嘛，咁所以我覺得都啱呢個劇情需要嘅！我哋都係跟住個劇情。」但丁子朗亦提到該場「激情戲」，竟然有網民幫他們打上馬賽克：「明明冇嘢需要打格仔，但打格仔好似好嚴重咁樣。」因為那一場戲根本沒有裸露的鏡頭，他們更笑指其實是網民想吸引更多的人去看到底發生什麼事才這樣做。

二人被問到早前的的「激情戲」，有網民就覺得太Over，但郭柏妍就不認同。(節目截圖)

丁子朗亦提到該場「激情戲」，竟然有網民幫他們打上馬賽克。(梁碧玲 攝)

丁子朗更笑指日前在馬來西亞時很多人在街上都叫他劇中的名字「子超」，自己就有時候不知道別人在叫自己，因為他們叫不出丁子朗，但就記住了他劇中的名字：「嗌唔出丁子朗，淨係嗌子超子超子超，我都load一load，子超？我嚟㗎喎，我係子超。」說到馬來西亞，他日前參加了雲頂的演唱會，同時這個亦是他的第一個演唱會，他表示很開心，因為他在相中看到自己像發光一樣。同時他亦感受到馬來西亞粉絲的熱情，玩得不夠喉的他立即表示：「下次可以邀請我哋呢一對CP去！」郭柏妍即附和他：「我同你唱呢個合唱歌好冇啊？」

丁子朗更笑指日前在馬來西亞時很多人在街上都叫他劇中的名字「子超」。(梁碧玲 攝)

丁子朗日前參加了雲頂的演唱會，同時這個亦是他的第一個演唱會，他表示很開心。(梁碧玲 攝)

至於日前丁子朗則與被傳疑似離巢的出爐視后龔嘉欣一起去雲頂表演，他被問到有沒有關心一下龔嘉欣時，他即自爆沒有問她：「冇問到喎，因為講其他八卦就冇講呢個八卦。（佢喺馬來西亞有冇異樣？）異樣啊？又就冇乜異樣喎。」雖然他沒有發現龔嘉欣有沒有異樣，但就不忘投訴一番：「冇食過榴槤囉，冇食過啲好嘢囉。」看來他準備下一次去馬來西亞就會去大快朵頤一頓：「佢冇帶我哋食嘢，因為我哋主要冇時間，所以有啲唔開心，希望下次再去嘅時候可以再食多啲好嘢。」

至於日前丁子朗則與被傳疑似離巢的出爐視后龔嘉欣一起去雲頂表演，他被問到有沒有關心一下龔嘉欣時，他即自爆沒有問她。(梁碧玲 攝)