24歲聲夢下弦曬溫泉浴照有感而發　曾被爆戀大17歲老師疑做第三者

現年24歲的文凱婷（Aeren）參加《聲夢傳奇》入行，但比賽至今一直備受爭議，比賽期間，她因唱功飽受評擊，更被指因為師傅是麥潔文，「靠關係」才能躋身最後六強。然而入行後，文凱婷又捲入桃色風波，被爆戀大17歲的歌唱老師，疑似介入他人感情做第三者，雖然她當時否認，並強調「與男朋友一起的時候，兩人都是單身狀態」，但卻令形象受損。

Aeren文凱婷參加《聲夢傳奇》入行。（陳順禎攝）

文凱婷曾被爆戀大17歲老師疑當第三者，令她形象受損。（IG@aerenman）

唱歌導師湛耀東（Waye Cham）。(faceook圖片)

未知是否受緋聞影響，文凱婷入行至今發展平平，更不用說與同期的「聲夢四小花」相比，就連之前與林敏聰合作劇集《下流上車組》主題曲《一家人》也是紅歌不紅人，甚至有不少人誤以為是同劇演員郭柏妍唱，認真慘情。

唱功一直受爭議。（《J Music》截圖）

文凱婷之前與林敏聰合作劇集《下流上車組》主題曲《一家人》，但紅歌不紅人，甚至不少人以為是郭柏妍唱。（YouTube截圖）

今年情人節，文凱婷相隔兩年再出新歌，她在社交平台發文感慨：「距離上次推出派台歌曲的時候，已經是兩年前的事了。當時因為成績，獎項以及各種原因被稱為『聲夢下弦』。在這兩年時間，幕前的工作稱不上很多，但也有幸擔任節目主持，拍攝綜藝節目，參與劇集拍攝，自己也上載了不少翻唱影片；過程中，我更加感受到這行業需要具備很多條件，才能有機會脫穎而出。而我自知自己欠缺天份，不是國色天香，沒有天籟之音，沒有三寸不爛之舌，沒有過人演技，一直都是靠不死的決心堅持著，練習著。」

文凱婷年初情人節，相隔兩年再出新歌。（IG@aerenman）

在社交平台長文有感而發。（IG@aerenman）

文凱婷擁一雙逆天長腿。（IG@aerenman）

可愛一面（IG@aerenman）

而這份堅持著，似乎為文凱婷迎來轉機，除了獲得出歌機會外，早前她又有份參與無綫新節目《養生之道》，並與《中年好聲音2》歌手王學琳一同到雲南拍攝。近日文凱婷在社交平台分享拍攝花絮，相中她身穿浴袍泡在溫泉中，不但做出嘟嘴表情，又大騷香肩，而且更隱約見到水中的大長腿，展現可愛又性感一面。文凱婷寫道：「生活就是要這樣，讓自己浸在幸福裏」，看得出非常愜意。而過去經歷似乎也讓她學會放鬆，以積極的心態面對往後星途。

文凱婷齋浴袍上陣。（IG@aerenman）

露出香肩。（IG@aerenman）

愜意。（IG@aerenman）